Сальдированная прибыль российских предприятий в ноябре упала в 1,6 раза

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В ноябре 2022 года сальдированная прибыль (прибыль минус убыток) российских предприятий составила 1 930,2 млрд рублей, что в 1,6 раза меньше, чем годом ранее (3 117,8 млрд рублей в ноябре 2021 года), следует из данных Росстата.

За первые 11 месяцев 2022 года российские предприятия получили сальдированную прибыль в размере 23 743,6 млрд рублей, что на 11,6% меньше, чем за тот же период 2021 года.

В октябре сальдированная прибыль составляла 1 657,3 млрд рублей (на 44,9% ниже показателя октября 2021 года). В сентябре был зафиксирован сальдированный убыток российских предприятий в размере 728,4 млрд рублей (против прибыли годом ранее в 3 074,5 млрд). Последний раз российские предприятия заканчивали месяц с отрицательным финансовым результатом в марте 2021 года (до этого совокупный убыток превышал прибыль в январе 2015 года, еще ранее - в декабре 2008 и январе 2009 года).

В январе-ноябре 2022 года 41,8 тысячи организаций получили прибыль в размере 28 620,9 млрд рублей, что на 1,5% ниже , чем годом ранее; убыток - 15,9 тысячи организаций на сумму 4 877,3 млрд рублей, что в 2,2 раза превышает значение января-ноября 2021 года. Доля организаций, получивших прибыль в январе-ноябре 2022 года, составила 72,4% (в январе-ноябре 2021 года - 73,5%).

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых снизилась в январе-ноябре 2022 года на 14,3% и составила 5 23 млрд рублей. В том числе в сфере добычи нефти и природного газа показатель снизился на 28,8% - до 2 513 млрд рублей. В то же время в сфере добычи угля прибыль за 11 месяцев выросла на 22,7%, до 814,2 млрд рублей.

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль за 11 месяцев 2022 года составила 8 050,4 млрд рублей (рост на 2,3%).

В оптовой и розничной торговле сальдированная прибыль зафиксирована на уровне 4 149,8 млрд рублей (снижение на 25,8%).

В сельском хозяйстве сальдированная прибыль по итогам 11 месяцев 2022 года достигла 635,7 млрд рублей (снижение на 12,5%), в строительстве - 473 млрд рублей (рост в 2,5 раза), в сфере транспортировки - 1 трлн 640,3 млрд рублей (рост на 47%).