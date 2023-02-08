В России выпуск по базовым видам деятельности в декабре упал на 4,3%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В декабре 2022 года в России выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности упал на 4,3% в годовом выражении после снижения на 2,4% в ноябре, на 2,6% в октябре, на 3,0% в сентябре, на 1,0% в августе, на 2,5% в июле, на 4,5% в июне, на 3,5% в мае, на 2,7% в апреле, роста на 1,7% в марте, на 5,0% в феврале и на 7,8% в январе, сообщил Росстат.

За 2022 год выпуск по базовым отраслям снизился на 1,3% после роста на 5,9% в 2021 году.

Индекс исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, промпроизводства, строительства, грузооборота транспорта, розничной и оптовой торговли.

Промпроизводство в стране в декабре 2022 года упало на 4,3% в годовом выражении после снижения на 1,8% в ноябре (за 2022 год - снижение на 0,6%).

Грузоперевозки сократились в декабре на 4,6% после спада на 5,6% в ноябре (за 2022 год - снижение на 2,6%).

Оборот розничной торговли в декабре в годовом выражении упал на 10,5% после снижения на 7,9% в ноябре (за 2022 год - снижение на 6,7%), оптовая торговля в декабре упала на 16,8% после спада на 18,7% в ноябре (за 2022 год она снизилась на 14,5%).

Объем производства продукции сельского хозяйства вырос в декабре на 6,1% после увеличения на 8,2% в ноябре (за 2022 год - рост на 10,2%).

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в декабре вырос на 6,9% после повышения на 5,1% в ноябре (за 2022 год - рост на 5,2%).