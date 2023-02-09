Unilever увеличил чистую прибыль на четверть в 2022 году

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Британо-нидерландская компания Unilever, один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, отчиталась о росте чистой прибыли и выручки в 2022 году, причем оба показателя превзошли ожидания аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам минувшего года составила 7,64 млрд евро по сравнению с 6,05 млрд евро в 2021 году.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали прибыль на уровне 6,48 млрд евро.

Скорректированная операционная прибыль Unilever увеличилась до 9,68 млрд евро с 9,64 млрд евро.

Оборот компании повысился на 14,5%, до 60,07 млрд евро.

Консенсус-прогноз экспертов, подготовленный самой компанией, предусматривал скорректированную операционную прибыль на уровне 9,65 млрд евро, выручку - 59,85 млрд евро.

Unilever зафиксировала рост продаж во всех категориях производимой продукции. Выручка от продажи косметики подскочила на 20,8%, в сегменте товаров личной гигиены показатель увеличился на 15,9%, товаров для дома - на 17,3%, продуктов питания - на 6,1%. В отдельном сегменте производства мороженого продажи увеличились на 14,8%.

В России штат сотрудников компании насчитывает свыше 3 тыс. человек, и в 2022 году на страну пришлось 1,4% выручки и 2% чистой прибыли Unilever. Стоимость российских активов, включая четыре завода, на конец минувшего года оценивается в районе 900 млн евро. В марте прошлого года компания объявила о прекращении импорта и экспорта продукции в и из России, а также о приостановке потоков капитала в обе стороны. Существует риск, что Unilever не сможет продолжить работу в России, что приведет к падению прибыли и выручки, а также к списаниям активов, предупредила компания.

Отчетность за минувший год включает в себя списания на сумму 42 млн евро в связи с активами в России и на Украине.

Капитализация Unilever выросла на 7,1% за последние 12 месяцев, до 103,6 млрд фунтов ($125,3 млрд).