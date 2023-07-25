Unilever увеличил полугодовые продажи на 9,1%, лучше прогноза

Чистая прибыль компании увеличилась на 20,7%, до 3,88 млрд евро

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Британо-нидерландский Unilever, один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, увеличил базовые продажи в первом полугодии 2023 года на 9,1% в годовом исчислении, поскольку повышение цен смогло компенсировать небольшое снижение объемов продаж в натуральном выражении.

Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный самой компанией, предусматривал рост базовых продаж - показателя, который не учитывает влияние слияний и поглощений, отчуждения активов и колебаний валютных курсов - на 8,3%.

Объем продаж в отчетный период сократился на 0,2%, при этом отпускные цены выросли на 9,4%.

Продажи товаров личной гигиены подскочили в минувшем полугодии на 10,8%, продуктов питания - на 10,4%, товаров для красоты и здоровья - на 9,1%, товаров для дома - на 8,4%, мороженого - на 5,7%.

Оборот в январе-июне вырос на 2,7% и составил 30,34 млрд евро. Негативное влияние на оборот (в размере минус 3,2%) оказали колебания валютных курсов.

Доналоговая прибыль Unilever в первом полугодии увеличилась на 20,8% в годовом выражении, до 5,27 млрд евро, чистая прибыль - на 20,7%, до 3,88 млрд евро.

Чистая прибыль в расчете на акцию составила 1,4 евро против 1,13 евро годом ранее.

Руководство компании теперь ожидает роста базовых продаж в текущем году более чем на 5%, тогда как предыдущий прогноз предусматривал подъем на 3-5%.

Совет директоров Unilever одобрил дивидендные выплаты в размере 42,68 евроцента на акцию. Размер дивидендов не изменился год к году.

В России в штате компании работает около 3 тысяч сотрудников. В первом полугодии на страну пришлось 1,2% оборота группы и 1,5% чистой прибыли. На конец полугодия чистый объем активов Unilever в России, включая четыре завода, оценивался примерно в 800 млн евро.

В марте 2022 года компания объявила о прекращении импорта и экспорта продукции в и из России, а также о приостановке потоков капитала в обе стороны. Существует риск, что Unilever не сможет продолжить работу в России, что приведет к падению прибыли и выручки, а также к списаниям активов, предупредила компания.

Unilever работает более чем в 100 странах. Компания выпускает продукцию под такими известными марками, как Knorr, Hellmann's, Lipton, Dove, Omo, Cif, Domestos.

С начала 2023 года капитализация Unilever снизилась на 0,8%, до 118,3 млрд евро.