Гендиректором "Верхнечонскнефтегаза" назначен главный инженер компании

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Генеральным директором АО "Верхнечонскнефтегаз" (ВЧНГ, контролируется "Роснефтью"), которое является оператором одного из крупнейших в Восточной Сибири Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения, стал Вадим Цукер.

Такое изменение было внесено в ЕГРЮЛ 8 февраля 2023 года. Цукер сменил Александра Близнюка, который возглавлял компанию с 2016 года.

Как уточнили "Интерфаксу" в ВЧНГ, Цукер ранее работал в компании заместителем гендиректора по производству - главным инженером.

Верхнечонское НГКМ (Иркутская область) входит в Даниловский кластер "Роснефти". Кластер объединяет Северо-Даниловское, Южно-Даниловское, Верхнеичерское месторождения и месторождение им. Лисовского. Их суммарные извлекаемые запасы нефти и газового конденсата по категориям С1+С2 составляют 320 млн тонн. За счет кластерного развития "Роснефть" рассчитывает получить синергетический эффект при использовании транспортной инфраструктуры, оборудования для всех участков и производственных мощностей Верхнечонского НГКМ.

"Верхнечонскнефтегаз" также управляет другими лицензионными участками "Роснефти" в Иркутской области и Красноярском крае. Согласно данным ЦДУ ТЭК, ВЧНГ в 2021 году добыл 6,712 млн тонн нефти и 1,24 млрд кубометров газа.

"Роснефти" в ВЧНГ принадлежат 80%, китайской Beijing Gas Group Co. Ltd - 20%.