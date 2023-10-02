"Роснефть" рассчитывает на увеличение добычи на Верхней Чоне

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - "Верхнечонскнефтегаз" (ВЧНГ, входит в НК "Роснефть") приступил к полномасштабной разработке Преображенского горизонта на Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области, говорится в сообщении "Роснефти".

Проект подразумевает, что "дополнительная добыча на месторождении составит 4 млн тонн нефти за счёт бурения и реконструкции более 200 скважин".

"Специалисты компании подобрали наиболее эффективную технологию строительства скважин - бурение с горизонтальной проходкой по продуктивному пласту не менее 1000 метров и последующим девятистадийным гидроразрывом пласта (ГРП). Всего было введено в эксплуатацию 10 таких скважин, дебит которых оказался для низкопроницаемых пластов на стабильно высоком уровне - в среднем 49 тонн нефти в сутки", - говорится в пресс-релизе.

Преображенский горизонт располагается на глубине 1,6 тыс. метров над Верхнечонским горизонтом, который является основным объектом разработки "Верхнечонскнефтегаза". Он представлен карбонатным коллектором и характеризуется крайне низкой проницаемостью пласта. Начальные извлекаемые запасы составляют более 28 млн тонн нефти.

Как уточняет компания, площадь нефтеносности Преображенского горизонта распространяется далеко за пределы Верхнечонского месторождения на территорию нескольких лицензионных участков в Иркутской области.

Верхнечонское НГКМ (Иркутская область, оператор - "Верхнечонскнефтегаз") входит в Даниловский кластер "Роснефти". Кластер объединяет Северо-Даниловское, Южно-Даниловское, Верхнеичерское месторождения и месторождение им. Лисовского. Их суммарные извлекаемые запасы нефти и газового конденсата по категориям С1+С2 составляют 320 млн тонн.

Добыча ВЧНГ, согласно ЦДУ ТЭК, в 2021 году составила 6,712 млн тонн нефти и 1,24 млрд кубометров газа.