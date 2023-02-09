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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

AstraZeneca вернулась на прибыльный уровень в IV квартале

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года фармацевтическая компания AstraZeneca Plc получила чистую прибыль, но сократила выручку на фоне падения продаж вакцины от коронавируса Vaxzevria.

Чистая прибыль компании в октябре-декабре составила $901 млн против убытка в $347 млн за аналогичный период предыдущего года, когда она списала стоимость активов приобретенной в 2020 году Alexion Pharmaceuticals. Прибыль в расчете на акцию составила $0,58 против убытка в $0,22.

Скорректированная прибыль в расчете на акцию составила $1,38, сократившись на 17%.

Выручка сократилась почти на 7%, до $11,21 млрд с $12,01 млрд в четвертом квартале 2021 года. При этом выручка без учета продаж Vaxzevria в четвертом квартале увеличилась на 17%, отмечается в сообщении компании.

Аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,34 на акцию при выручке в размере около $11,3 млрд, согласно консенсус-прогнозу, подготовленному компанией.

Операционная прибыль составила $1,09 млрд против операционного убытка в размере $292 млн годом ранее.

В 2023 году компания ждет увеличения выручки на 1-6% (low-to-mid-single digit growth).

AstraZeneca - шведско-британская биофармацевтическая компания, занимается разработкой и коммерциализацией лекарств для желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой неврологии, онкологических и инфекционных заболеваний, а также вакцин от COVID-19. Компания работает более чем в 100 странах мира.

AstraZeneca Швеция Великобритания Vaxzevria Alexion Pharmaceuticals
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