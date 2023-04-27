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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

AstraZeneca нарастила чистую прибыль более чем вчетверо в I квартале

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Фармацевтическая компания AstraZeneca Plc увеличила чистую прибыль более чем вчетверо в первом квартале 2023 года, однако сократила выручку на фоне снижения продаж препаратов от коронавируса.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $1,8 млрд, или $1,16 на акцию, по сравнению с $388 млн, или $0,25 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Аналитики, чьи оценки приводит MarketWatch, ожидали $1,52 млрд.

Операционная прибыль повысилась до $2,55 млрд с $878 млн годом ранее.

Выручка сократилась до $10,88 млрд с $11,39 млрд в первом квартале 2022 года. При этом выручка без учета реализации препаратов от коронавируса в январе-марте увеличилась на 15%, отмечается в сообщении компании.

В 2023 году компания по-прежнему ждет увеличения выручки на 1-6% (low-to-mid-single digit percentage). По ее прогнозам, продажи препаратов от коронавируса по итогам года значительно сократятся.

Акции AstraZeneca прибавляют в цене 1% на торгах в Лондоне в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 6,6%.

AstraZeneca - шведско-британская биофармацевтическая компания, занимается разработкой и коммерциализацией лекарств для желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой неврологии, онкологических и инфекционных заболеваний, а также вакцин от COVID-19. Компания работает более чем в 100 странах мира.

AstraZeneca
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