Минэкономразвития выберет участников программы льготных кредитов под строительство отелей

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития разрабатывает критерии нового отбора инвесторов для включения в программу льготного кредитования строительства туристических объектов, сообщил глава ведомства Максим Решетников на XIV общем собрании ассоциации "НП "ОПОРА". Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Главный проект по туризму - программа льготного кредитования в рамках нацпроекта для строительства 20 тысяч новых номеров. Планируется третий отбор гостиниц. Сейчас будем обсуждать критерии, чтобы в нее попало как можно больше объектов, повысилась эффективность. Делаем фокус на создании отелей 3 и 4*", - сказал министр.

Одновременно прорабатываются проекты так называемой тяжелой туристической инфраструктуры - горнолыжные трассы, крупные парки развлечений, аквапарки.

Решетников заверил, что развитие туризма постоянно находится в фокусе внимания министерства. Он напомнил, что на недавнем совещании у президента был одобрен пакет системных инициатив Минэкономразвития, в том числе по отмене НДС для туроператоров.

Он сообщил, что из средств нацпроекта планируется направить 8 млрд рублей на программу грантовой поддержки строительства модульных гостиниц (субсидии на 50% стоимости номера до 1,5 млн рублей на номер), в которую активно вовлечен малый и средний бизнес.

"Это очень большой рынок. Кемпинги, заправки, предприятия общественного питания на дорогах, гостиницы, гиды и так далее. Надо "прокачивать" отраслевые программы, учитывая большой инструментарий, который мы создали за последние годы", - сказал министр.

Запущенная правительством программа поддержки проектов создания крупных гостиниц предполагает выделение инвесторам льготных кредитов по ставке от 3 до 5% на 15 лет. Сегодня по ней отобраны 89 проектов на общую сумму 430 млрд рублей.