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Решетников предложил освободить туроператоров от уплаты НДС на туры по России

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министр экономического развития Максим Решетников предложил с 1 января 2023 и до 2027 года освободить туроператоров от уплаты НДС на туры по России, включая поездки российских граждан и иностранных туристов, Минфин это предложение поддержал.

"Туроператоры столкнулись с проблемой. В июле был подписан закон об обнулении НДС для гостиниц, во многом поэтому у нас такой спрос на инвестиции в гостиницы. А ранее НДС был обнулен для ж/д и авиаперевозок. Туроператоры, которые оптом приобретают места в гостиницах и заказывают перевозки, сами по-прежнему платят НДС. И получается у них входящий НДС нулевой, а исходящий они должны платить - 20% со всей суммы. НДС стал играть роль оборотного налога. И туроператоры начали проигрывать конкуренцию небольшим компаниям на УСН (упрощенной системе налогообложения - ИФ) либо платформенным решениям тем, кто работает на упрощенной системе налогообложения, и цифровым платформам", - сказал Решетников во вторник на совещании по развитию внутреннего туризма под председательством президента Владимира Путина.

Минэкономразвития РФ Максим Решетников
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