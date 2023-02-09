В Morgan Stanley заявили об отрыве рынка акций США от реальности

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Ралли американских фондовых индексов продолжается с начала года на фоне ухудшающихся прогнозов для корпоративных прибылей и макроэкономических показателей, что создает существенные риски для стабильности финансовых рынков.

Такое мнение в интервью Bloomberg TV высказала главный инвестиционный директор бизнеса Morgan Stanley в сфере управления состояниями Лиза Шалетт.

В 2023 году индекс S&P 500 вырос на 7,25%, а с минимумов октября он подскочил уже на 17%, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики Федрезерва и прогнозы рецессии в американской экономике.

По словам Шалетт, особенное беспокойство вызывает рост акций циклических компаний опережающими темпами по сравнению с компаниями из защитных секторов, что обычно является признаком уверенности рынка в будущем росте экономики. В то же время данные о розничных продажах, промпроизводстве и рыночном доверии ухудшаются вместе с прибылями компаний.

"Я слышала теории о том, что инвесторы понимают, что происходит, но пытаются смотреть в будущее, - сказала она. - Не знаю, в какой магический шар они смотрят, но история наказывает за столь резкие разрывы с реальностью".

Рост акций не подкрепляется фундаментальными показателями и вызван, скорее всего, кратковременными техническими факторами - такими, как покупка акций игроками на понижение для покрытия коротких позиций или обычная для начала года тенденция инвесторов покупать бумаги главных прошлогодних неудачников, отметила топ-менеджер.

По ее мнению, глава ФРС Джером Пауэлл уделяет мало внимания ситуации на фондовом рынке, однако другие члены руководства Федрезерва могут занять более жесткую позицию.

"Если председатель Пауэлл не хочет об этом говорить, возможно, кто-то еще из членов управляющего совета ФРС, кто действительно смотрит на данные, захочет поднять эту тему", - сказала Шалетт.