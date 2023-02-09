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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

РЖД обсуждают инвестпрограмму на 2024-25 гг. на уровне 1,2-1,3 трлн руб. в год

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" обсуждает инвестпрограмму на 2024-25 гг. в размере 1,2-1,3 трлн руб., заявил в четверг первый замглавы компании Вадим Михайлов в ходе III российского форума по финансовой грамотности "Просто Капитал".

"На перспективу 2024-2025 г. сейчас мы обсуждаем в правительстве параметры основные, большую поддержку нам оказывает правительство РФ, уровень инвестиционной программы на 2024-2025 г. будет примерно 1,2-1,3 трлн руб. (в год - ИФ). Это такие параметры, к которым мы хотим стремиться", - сказал он.

Ранее в четверг сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопросы финансирования инвестпрограммы РЖД на 2024 г. и доложить до 31 марта. Поручения по итогам совещания по экономическим вопросам, состоявшегося 17 января, были опубликованы на сайте Кремля.

Сообщалось, что Минтранс РФ ожидает роста инвестпрограммы РЖД в 2024-2025 гг. на 50% к уровню 2023 г. "Мы видим, что в 2024-2025 г. инвестпрограмма РЖД должна по отношению к 2023 г. подрасти еще почти на 50%. Задача крайне амбициозная", - заявлял в декабре 2022 г. замминистра транспорта Валентин Иванов в ходе круглого стола в Совете Федерации. По его словам, это должно быть не только за счет роста тарифов, но и с помощью привлечения внебюджетных источников.

После завершения круглого стола Иванов пояснил журналистам, что речь идет об инвестпрограмме в размере порядка 1,5 трлн руб. и в 2024 г., и в 2025 г.

Инвестпрограмма РЖД на 2023 г. была утверждена в объеме 1,074 трлн руб.

РЖД
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