Инвестпрограмма РЖД на 2023 год превысит 1,07 трлн рублей

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Объем инвестпрограммы ОАО "РЖД" на 2023 год превысит 1,07 трлн рублей, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сегодня обсудим инвестиционную программу и финансовый план ОАО "РЖД" на следующий год. Планируемый общий объем инвестпрограммы - рекордный по своему размеру. Он составит, напомню, свыше 1,07 трлн рублей", - сказал он.

По словам премьер-министра, в 2022 году были приняты необходимые решения для обеспечения сбалансированности деятельности РЖД на фоне беспрецедентных внешних санкций.

"На финансирование капитальных вложений дополнительно направили еще 250 млрд рублей. Мы также разрешили отсрочить уплату страховых взносов. В ближайшее время по поручению президента снизим долговую нагрузку на компанию более чем на 200 млрд рублей. Мы рассматриваем этот вопрос и скоро примем решение, - сообщил он. - Данные меры позволят сохранить темпы выполнения программ модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в том числе в части развития международных транспортных коридоров", - подчеркнул премьер.

Министр транспорта Виталий Савельев на этом же заседании сказал, что его ведомство считает необходимым докапитализировать РЖД на 217 млрд рублей до конца 2022 года.

Министр также сообщил, что в 2023 году расходы РЖД составят 2,15 трлн рублей, ФАС признала эти затраты обоснованными.

"Показатель EBITDA в 2023 году прогнозируется на уровне 637 млрд рублей, это более чем на 27% выше уровня текущего года. Эти параметры позволят сформировать источники финансирования инвестиционной программы в полном объеме на уровне 1 074 млрд рублей в 2023 году, что выше объема 2022 года практически на треть", - заявил Савельев.

Глава Минтранса также перечислил основные направления инвестиций в 2023 году. По его словам, 440 млрд рублей, или более 40% от объема инвестпрограммы, предусмотрено на реализацию проектов комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, из них на развитие II этапа Восточного полигона будет выделено 250 млрд рублей.

18 октября Мишустин говорил, что объем инвестпрограммы РЖД в 2022 году превысит 800 млрд рублей, а в 2023-2025 годах - превысит 3 трлн рублей.