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Нефть Brent подешевела до $84,3 за баррель

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в пятницу, но завершают неделю в плюсе.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в пятницу составляет $84,32 баррель, что на $0,18 (0,21%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,59 (0,7%), до $84,5 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,29 (0,37%), до $77,77 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $0,41 (0,5%), до $78,06 за баррель.

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С начала этой недели как Brent, так и WTI подорожали более чем на 5% на оптимизме в отношении перспектив спроса в Китае, который усилился после повышения Саудовской Аравией мартовских цен на основной сорт нефти, поставляемый в Азию.

В то же время, трейдеры опасаются, что затягивающееся ужесточение денежно-кредитной политики в США может ослабить экономику страны и, соответственно, потребление топлива.

Ранее на этой неделе сразу несколько руководителей американского ЦБ дали понять, что считают необходимым продолжать подъем базовой процентной ставки в США, поскольку борьба с высокой инфляцией еще не завершена.

"Нефть продолжит дорожать, если опасения спада в экономике ослабнут, - отмечает аналитик CITIC Futures Co. Гуй Чэньси, слова которой приводит Bloomberg. - Рынок надеется на повышение спроса на энергоносители, поскольку мы видим рост мобильности в Китае, а также в США и Европе".

нефть
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