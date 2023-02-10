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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:43

Кабмин намерен в ближайшее время оценить риски снижения добычи нефти в РФ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Риски сокращения нефтедобычи в России сохраняются, власти планируют оценить их в ближайшее время, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Да, есть такие риски (сокращения добычи нефти в РФ - ИФ). Но мы будем в ближайшее время их оценивать", - сообщил Новак.

Он также уточнил, что ни одна российская компания не обращалась за специальным разрешением о возможности реализовывать нефть или нефтепродукты в рамках установленного G7 "потолка цен".

Ранее Новак сообщал, что добыча нефти в России, несмотря на введенные санкции, на протяжении последних нескольких месяцев остается стабильной - на уровне 9,8-9,9 млн б/с. Вице-премьер отмечал, что в феврале темпы пока сохраняются на аналогичном уровне.

Price cap ("потолок цен") введен странами G7 и ЕС и разрешает компаниям этих стран перевозить российскую нефть, только если она продается по цене не выше установленного ими потолка. С 5 декабря ограничения вступили в силу в отношении нефти из РФ, с 5 февраля - в отношении нефтепродуктов. Предельные цены установлены на уровне $60/барр. - для нефти, $100/барр. - нефтепродуктов, которые торгуются с премией к нефти (бензин и дизтопливо), $45/барр. - для нефтепродуктов, которые продаются со скидкой к нефти (мазут).

Кремль считает установление потолка нерыночным инструментом. Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий продавать нефть в рамках price cap, правительство выпустило постановление, разъясняющее условия применения указа. Оба документа вступили в силу с 1 февраля. При этом президент может сделать исключения из данного запрета на основании специального решения.

Александр Новак
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