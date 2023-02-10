Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,6% во главе с "Аэрофлотом"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу коррекционным снижением цен blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,4-0,6%, в лидерах отката выступают акции "Аэрофлота"

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2249,99 пункта (-0,6%), индекс РТС - 973,8 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,5%.

Доллар стоит 72,79 рубля (-0,21 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-3,5%), Polymetal (-2,6%), ПАО "Полюс" (-1,2%), "Магнита" (-1,1%), "Роснефти" (-1%), АФК "Система" (-0,9%), "МТС" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "ММК" (-0,7%), "Норникеля" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,6%), "Яндекса" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,4% "префы"), ВТБ (-0,5%), UC Rusal (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), расписки OZON (-0,3%), бумаги "Газпрома" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,5% "префы"), "Газпром нефти" (-0,2%), расписки TCS Group (-0,2%), акции "РусГидро" (-0,1%).

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, накануне рынок акций РФ получил поддержку после известий, что правительство ожидает получить дивиденды от Сбербанка по итогам 2022 года.

Замглавы Минфина РФ Колычев заявил, что ожидает выплаты дивидендов Сбербанком по итогам 2022 года в размере "не меньше" 50% чистой прибыли (как известно, чистая прибыль банка по РСБУ составила 300,2 млрд руб.). Таким образом, дивиденды могут составить не менее 6,65 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность чуть больше 4%. В целом сама готовность государства поддержать выплату дивидендов носит ожидаемый характер. Однако намеки представителей государства на возможное их повышение в условиях крайне привлекательного инвестиционного профиля Сбербанка дают основание ожидать и дополнительного всплеска спекулятивного спроса на его акции, способного помочь котировкам отыграть потери середины недели, полагают аналитики.

Есть надежда, что в пятницу индекс МосБиржи останется выше отметки 2250 пунктов. Однако из-за негативного внешнего фона и отсутствия идей для покупок среди большинства наиболее ликвидных бумаг есть риски отката индекса. В пятницу "Норникель" опубликует отчетность по МСФО за 2022 год, если результаты не порадуют инвесторов, это станет еще одним негативным фактором для рынка, считают эксперты Промсвязьбанка.

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко ожидает, что ЦБ РФ в пятницу оставит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Несмотря на незначительное замедление инфляции в январе, проинфляционные риски на среднесрочном горизонте не снизились. Сокращение сальдо торгового баланса - один из важнейших факторов ослабления рубля в настоящее время. На фоне значительного увеличения денежной массы желательно поддерживать ставки на высоком уровне для защиты рубля от обесценения, полагает аналитик.

По итогам 2021 года Сбербанк не перечислял дивиденды, и мораторий на эти выплаты для банковского сектора все еще действует, но из него могут быть сделаны исключения, отмечает аналитик. "Сбербанк не использует послабления, а значит, выдерживает регуляторные нормативы. Вероятнее всего, решение о выплате будет принято, если на протяжении нескольких месяцев банк будет стабильно генерировать прибыль. Фактическим источником дивидендов будут средства текущего года, а базой для расчета - прибыль прошлого, составившая 300 млрд руб. Не исключено, что банк направит акционерам, в том числе государству, 50% прибыли за 2022 год, или около 6,6 руб. на акцию. Значительно дивидендная доходность может вырасти через год", - считает Ващенко.

В целом, ориентир для индекса МосБиржи в пятницу - 2250-2270 пунктов, полагает аналитик.

В мире

В США накануне индексы акций снизились на 0,7-1% во главе с Nasdaq на фоне повышения доходности гособлигаций, пишет MarketWatch. Также инвесторы оценивали очередную порцию квартальных отчетностей крупных компаний.

При этом трейдеры отмечают, что рынок в последнее время торгуется в достаточно узких границах. Так, в этом месяце S&P 500 не поднимался выше 4200 пунктов и не опускался ниже 4000 пунктов, сообщает MarketWatch.

В Азии в пятницу также преобладает снижение индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 1,9%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Цены производителей в Японии в январе подскочили на 9,5% в годовом выражении. Рост цен замедлился по сравнению с подъемом на 10,5% в декабре. Аналитики в среднем ожидали роста на 9,6%, согласно Trading Economics.

В Китае в январе темпы инфляции ускорились вслед за скачком цен на продукты питания. Потребительские цены (индекс CPI) увеличились на 2,1% в годовом выражении после подъема на 1,8% в декабре, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал усиление инфляции до 2,2%.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце опустились на 0,8% в годовом выражении. Их снижение отмечено четвертый месяц подряд. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение цен производителей на 0,5% после их декабрьского снижения на 0,7%.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу умеренно снижаются, но завершают неделю в плюсе. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $84,23 за баррель (-0,3% и -0,7% в четверг), мартовская цена WTI - $77,72 за баррель (-0,4% и -0,5% накануне).

С начала этой недели Brent и WTI подорожали более чем на 5% на оптимизме в отношении перспектив спроса в Китае, который усилился после повышения Саудовской Аравией мартовских цен на основной сорт нефти, поставляемый в Азию. В то же время, трейдеры опасаются, что затягивающееся ужесточение денежно-кредитной политики в США может ослабить экономику страны и, соответственно, потребление топлива.

Ранее на этой неделе сразу несколько руководителей американского ЦБ дали понять, что считают необходимым продолжать подъем базовой процентной ставки в США, поскольку борьба с высокой инфляцией еще не завершена.

Риски сокращения нефтедобычи в России сохраняются, власти планируют оценить их в ближайшее время, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Он также уточнил, что ни одна российская компания не обращалась за специальным разрешением о возможности реализовывать нефть или нефтепродукты в рамках установленного G7 "потолка" цен.

Ранее Новак сообщал, что добыча нефти в России, несмотря на введенные санкции, на протяжении последних нескольких месяцев остается стабильной - на уровне 9,8-9,9 млн б/с. Вице-премьер отмечал, что в феврале темпы пока сохраняются на аналогичном уровне.