Новак заявил, что исключениях ЕК для топлива из РФ доказывают его востребованность в Европе

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Исключения Еврокомиссии, принятые во вторник для российского топлива, подпадающего под price cap, подчеркивают, что нефтепродукты и нефть РФ востребованы в Европе, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Что касается эмбарго на нефтепродукты и потолка цен, которые были введены (Евросоюзом и странами G7 - ИФ), то на февраль объемы размещены. Мы, безусловно, будем смотреть, как станет развиваться ситуация в этой части в марте. Однако вчера вышли еще одни изменения в регламент ЕС - это исключения, которые еще раз подчеркивает, что наши нефтепродукты и нефть в Европе востребованы", - сказал он.

"Это еще раз подчеркивает, что действия европейских политиков не поддаются никакой логике. Они в основном сиюминутно принимают решения, а потом думают, как выпутаться из этой ситуации. Европа нуждается в наших энергоресурсах. Эти исключения - это легализация тех серых схем, которые давно реализуются из-за неэффективных решений европейских политиков, принятых еще в 2022 году. Будем наблюдать, как ситуация развивается, уверен, что наши отрасли будут работать стабильно", - добавил Новак.

7 февраля ЕК опубликовала пояснения, в которых определены исключения для санкционных российских нефтепродуктов. Топливо из РФ не подпадает под ценовой потолок, если перерабатывается в третьей стране путем смешивания с её продукцией; если нефтепродукт из РФ значительно переработан в третьей стране.

Эмбарго и ценовой потолок

Само решение ЕС и G7 о введении эмбарго на импорт нефтепродуктов из России с применением предельных цен вступило в силу 5 февраля. Запрет касается предоставления услуг по транспортировке российских нефтепродуктов морским путем, а также их страхования, брокерских услуг и финансирования операций, за исключением случаев продажи по цене не выше определенного уровня - price cap (потолок цен).

Для тех видов нефтепродуктов, которые торгуются с премией к нефти (бензин и дизтопливо), потолок цен установлен на уровне $100 за баррель. Для нефтепродуктов, которые продаются со скидкой к нефти (мазут), - на уровне $45.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ранее поясняло, что произведенные в России нефтепродукты не подпадут под ценовой потолок в случае, если они приобретены до его вступления в силу и доставлены не позднее 1 апреля 2023 года. Кроме того, ограничения не затронут нефть и нефтепродукты после глубокой переработки вне РФ, при этом смешение различных видов топлива для обхода price cap запрещено.

Аналогичное эмбарго с 5 декабря 2022 года действует на импорт российской нефти, price cap для которой установлен в $60 за баррель.

Кремль считает установление потолка нерыночным инструментом. Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий продавать нефть в рамках price cap, правительство выпустило постановление, разъясняющее условия применения указа.

Задача эмбарго и потолка цен на российские нефть и нефтепродукты - ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов.