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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:43

Планируемое в РФ cнижение добычи на 500 тыс. б/с в марте коснется только нефти

Планируемое в РФ cнижение добычи на 500 тыс. б/с в марте коснется только нефти
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Планируемое в марте сокращение нефтедобычи в России затронет только нефть, сообщил журналистам представитель вице-премьера Александра Новака.

Ранее в пятницу Новак объявил, что РФ в марте "добровольно" намерена снизить производство на 500 тыс. б/с. По его словам, это будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения ограничений против российских энергоресурсов. Новак отметил, что при принятии дальнейших решений Москва будет действовать исходя из складывающийся ситуации на рынке.

При этом на текущей неделе вице-премьер сообщал, что добыча нефти в России, несмотря на введенные санкции, на протяжении последних нескольких месяцев остается стабильной - на уровне 9,8-9,9 млн б/с. Вице-премьер подчёркивал, что в феврале объёмы пока сохраняются на аналогичном уровне, однако есть и риски снижения производства.

нефть
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