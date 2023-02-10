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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:43

РФ в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Россия в марте намерена сократить добычу нефти на 500 тыс. б/с, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов "ценового потолка". В связи с этим Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. б/с. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений", - сообщил Новак.

Он отметил, что при принятии дальнейших решений Москва будет действовать исходя из складывающийся ситуации на рынке.

Вице-премьер напомнил, что Россия считает механизм price cap "вмешательством в рыночные отношения и продолжением деструктивной энергополитики стран коллективного Запада". "В будущем он может не только привести к снижению инвестиций в нефтяном секторе и соответственно дефициту нефти в будущем, но и быть распространенным на другие сектора мировой экономики с аналогичными последствиями", - отметил Новак.

Ранее он сообщал, что добыча нефти в России, несмотря на введенные санкции, на протяжении последних нескольких месяцев остается стабильной - на уровне 9,8-9,9 млн б/с. Вице-премьер подчеркивал, что в феврале объемы пока сохраняются на аналогичном уровне, однако есть и риски снижения производства.

"Потолок цен"

Price cap ("потолок цен") введен странами G7 и ЕС и разрешает компаниям этих стран перевозить российскую нефть только в том случае, если она продается по цене не выше установленного ими потолка. С 5 декабря ограничения вступили в силу против нефти из РФ, с 5 февраля - против нефтепродуктов. Предельные цены установлены на уровне $60/барр. для нефти, $100/барр. - нефтепродуктов, которые торгуются с премией к нефти (бензин и дизтопливо), $45/барр. - для нефтепродуктов, которые продаются со скидкой к нефти (мазут).

Кремль считает установление потолка нерыночным инструментом. Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий продавать нефть в рамках price cap, правительство выпустило постановление, разъясняющее условия применения указа. Оба документа вступили в силу с 1 февраля. При этом президент может сделать исключения из данного запрета на основании специального решения.

Александр Новак
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