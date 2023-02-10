ЦБ не участвует в дискуссии о возможных добровольных взносах компаний в бюджет РФ

Но если такое решение будет принято, регулятор учтет его в денежно-кредитной политике

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ не участвует в обсуждении возможных добровольных взносов компаний в бюджет РФ, если такое решение будет принято, то учтет это в планировании ДКП, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Что касается возможных добровольных взносов компаний в бюджеты, это - налоговая политика, мы в данном случае в ее обсуждении не участвуем. Если такое решение будет принято, мы учтем его в денежно-кредитной политике", - сказала она.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибылей, полученных в финансово удачном 2022 году, речь идет не о повышении налогов, а о платеже в формате "windfall tax".