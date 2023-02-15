В Минфине отметили, что сбор с бизнеса не будет реализован через действующие налоги

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сбор с крупного бизнеса в формате windfall tax точно не будет реализован через действующие налоги, при этом вариант обязательного платежа, который предпочтителен для самих компаний, возможен, сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

"У нас есть действующие налоги. Действующие налоги затрагиваться не будут. В какой форме платеж будет сделан, это надо обсудить с бизнесом, выходить на консолидированную позицию с ними. Но это точно не будет изменение каких-то действующих налогов – налога на прибыль, НДС", - сказал Сазанов журналистам в среду.

Таким образом, по его словам, есть два варианта: добровольный платеж или введение некоего обязательного сбора, их нужно рассмотреть вместе с бизнесом.

"Сначала надо определиться с размером этого платежа и как он будет считаться, а потом уже с той формой, в которой он будет реализован. Пока мы еще не определились с тем, как будет считаться, и его размером. Как только найдем здесь консолидированную позицию с бизнесом, следующим шагом будем определяться с формой его реализации – это может быть обязательный платеж, (а может быть - ИФ) добровольный", - отметил Сазанов.

На прошлой неделе первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибылей, полученных в 2022 году. Речь идет не о повышении налогов, а о платеже в формате "windfall tax", отмечал он. Речь, по оценкам главы РСПП Александра Шохина, может идти о сумме в районе 200-250 млрд рублей. Добровольный взнос будет затруднен корпоративными процедурами, поэтому бизнес предпочел бы выплаты через налоговый инструментарий, отмечал он.