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В Минфине отметили, что сбор с бизнеса не будет реализован через действующие налоги

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сбор с крупного бизнеса в формате windfall tax точно не будет реализован через действующие налоги, при этом вариант обязательного платежа, который предпочтителен для самих компаний, возможен, сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

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"У нас есть действующие налоги. Действующие налоги затрагиваться не будут. В какой форме платеж будет сделан, это надо обсудить с бизнесом, выходить на консолидированную позицию с ними. Но это точно не будет изменение каких-то действующих налогов – налога на прибыль, НДС", - сказал Сазанов журналистам в среду.

Таким образом, по его словам, есть два варианта: добровольный платеж или введение некоего обязательного сбора, их нужно рассмотреть вместе с бизнесом.

"Сначала надо определиться с размером этого платежа и как он будет считаться, а потом уже с той формой, в которой он будет реализован. Пока мы еще не определились с тем, как будет считаться, и его размером. Как только найдем здесь консолидированную позицию с бизнесом, следующим шагом будем определяться с формой его реализации – это может быть обязательный платеж, (а может быть - ИФ) добровольный", - отметил Сазанов.

На прошлой неделе первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибылей, полученных в 2022 году. Речь идет не о повышении налогов, а о платеже в формате "windfall tax", отмечал он. Речь, по оценкам главы РСПП Александра Шохина, может идти о сумме в районе 200-250 млрд рублей. Добровольный взнос будет затруднен корпоративными процедурами, поэтому бизнес предпочел бы выплаты через налоговый инструментарий, отмечал он.

Минфин
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