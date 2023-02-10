Yahoo уволит более 20% сотрудников
Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Американская компания Yahoo планирует сократить более 20% глобального штата, или свыше 1,6 тыс. человек, в рамках усилий по снижению расходов.
Первым о сокращениях написало издание Axios, позже представитель компании подтвердил информацию MarketWatch.
Увольнения затронут убыточные сферы деятельности компании, и особенно сильно коснутся рекламного бизнеса.
Сейчас владельцем Yahoo является инвесткомпания Apollo Funds, купившая фирму у Verizon Communications Inc. в 2021 году.