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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Yahoo уволит более 20% сотрудников

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Американская компания Yahoo планирует сократить более 20% глобального штата, или свыше 1,6 тыс. человек, в рамках усилий по снижению расходов.

Первым о сокращениях написало издание Axios, позже представитель компании подтвердил информацию MarketWatch.

Увольнения затронут убыточные сферы деятельности компании, и особенно сильно коснутся рекламного бизнеса.

Сейчас владельцем Yahoo является инвесткомпания Apollo Funds, купившая фирму у Verizon Communications Inc. в 2021 году.

Yahoo Apollo Funds
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