В Совфеде отметили, что ресурсов на переселение из аварийного жилья хватит на 30% площади

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В 2023 году с помощью имеющихся ресурсов можно переселить только 30% программных "квадратов" аварийного жилья в России, заявил на круглом столе сенатор Владимир Кравченко.

"У нас в плане на 2023 год на сегодняшний день есть ресурсы, чтобы обеспечить только 30% программных кв.м, которые мы должны переселить. То есть у нас недостаточно средств больше чем на 24 тыс. кв.м на сумму 2,1 млрд рублей", - сказал он.

Он добавил, что в таком случае нагрузка ложится на региональные местные бюджеты.

Также Кравченко поддержал предложение о том, что нужно пересмотреть схему дотаций.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев напомнил, что есть механизмы расселения жилья кроме бюджетных средств.

"У нас есть инвесторы, которые заинтересованы в том, чтобы получить бесплатно землю, (снизить) налоговые поступления и так далее", - отметил Качкаев.

Он также напомнил, что капремонт имеет огромное значение для работы над сокращением аварийного фонда.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин говорил, что в 2023 году почти 40 регионов завершат программы по расселению из аварийного жилья. В 2022 году программы завершили Адыгея, Калмыкия и Камчатский край. Уже девять субъектов начали исполнение новой программы.

Всего в 2022 году в стране было расселено 3,05 млн кв.м аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, что позволило улучшить жилищные условия 187,84 тысячи человек. Из них 364,01 тысячи кв.м непригодного для проживания жилья, где проживали 20,26 тысячи человек, было расселено за счет собственных средств субъектов.

Кроме того, по новой программе переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года, жильём было обеспечено 4,89 тысячи граждан, расселено 109,63 тысячи кв.м.