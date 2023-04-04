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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Путин сообщил, что в РФ продлят программу расселения аварийного жилья

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Программа переселения из ветхого аварийного жилья в России будет продлена на очередные пять лет, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Речь идет о периодах, когда жилье признается аварийным, потому что все сразу сделать невозможно. И на сегодняшнем этапе реализуется программа в отношении жилья, которое признано аварийным с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года. В целом по стране мы за это время должны расселить свыше полумиллиона человек, по-моему, 536 тысяч человек", - сказал Путин во вторник на встрече с рабочими АО "Тулажилдормаш".

Глава государства сообщил, что уже расселено примерно 480 тысяч человек и до конца этого года практически эта программа будет завершена.

Путин сообщил, что правительством РФ принято решение о том, чтобы продолжить эту программу в отношении жилья, которое признано аварийным с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года, то есть на следующие пять лет.

Владимир Путин
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