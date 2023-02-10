Росстат сообщил о подорожании услуг связи в стране за год на 9,2%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Тарифы на телекоммуникационные услуги в январе 2023 года по сравнению с январем прошлого года выросли на 9,22%, свидетельствуют данные Росстата.

По сравнению с декабрем 2022 года тарифы на телеком-услуги в январе увеличились на 0,33%.

Тарифы на услуги почтовой связи в январе по сравнению с январем 2022 года увеличились на 5,08%. При этом по сравнению с предыдущим месяцем цены на эти услуги в январе продемонстрировали снижение на 3,18%. Как указывает Росстат, в частности, снизилась плата за пересылку простой посылки внутри России на 4,6%.

По данным Росстата, в январе подорожали планшетные компьютеры (на 1,3%), стационарные телефонные аппараты и беспроводные наушники – на 1,2%.