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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Росстат сообщил о подорожании услуг связи в стране за год на 9,2%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Тарифы на телекоммуникационные услуги в январе 2023 года по сравнению с январем прошлого года выросли на 9,22%, свидетельствуют данные Росстата.

По сравнению с декабрем 2022 года тарифы на телеком-услуги в январе увеличились на 0,33%.

Тарифы на услуги почтовой связи в январе по сравнению с январем 2022 года увеличились на 5,08%. При этом по сравнению с предыдущим месяцем цены на эти услуги в январе продемонстрировали снижение на 3,18%. Как указывает Росстат, в частности, снизилась плата за пересылку простой посылки внутри России на 4,6%.

По данным Росстата, в январе подорожали планшетные компьютеры (на 1,3%), стационарные телефонные аппараты и беспроводные наушники – на 1,2%.

Росстат
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