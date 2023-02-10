Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю консолидацией

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил основные торги в пятницу и неделю консолидацией при смешанной динамике blue chips и индексов, поддержку оказала выросшая нефть, подогретая в пятницу новостями о планах России сократить добычу в марте; внешние фондовые площадки при этом подавали негативные сигналы. Индекс МосБиржи закрепился выше 2260 пунктов при смешанной динамике "фишек", реакция на пятничные решения ЦБ РФ по ключевой ставке и прогнозы оказалась нейтральной.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2261,58 пункта (-0,04%), индекс РТС - 971,95 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,2%.

Доллар к 18:50 вырос до 73,32 рубля (+0,32 рубля), до новостей от ЦБ РФ курс проседал в район 72,5 руб./$1.

За неделю индекс МосБиржи вырос на 0,6%, индекс РТС просел на 3,1% на фоне роста доллара на 2,72 рубля.

Банк России на заседании в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, а также сохранил прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5-7%. ЦБ РФ ожидает возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 году.

Кроме того, ЦБ РФ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год до 7-9% с 6,5-8,5% и вернул в заявление сигнал по ДКП: при усилении проинфляционных рисков регулятор будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайших заседаниях.

Подешевели в пятницу акции "Аэрофлота" (-2,1%), "Газпром нефти" (-1,8%), Polymetal (-1,7%), "Норникеля" (-1%), ВТБ (-0,8%), "Магнита" (-0,8%), "Татнефти" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), UC Rusal (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%).

Подорожали акции "НЛМК" (+2,2%), "Северстали" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "ММК" (+0,5%), "Яндекса" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), расписки OZON (+0,3%), бумаги "Интер РАО" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Комментарии экспертов

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций завершил неделю невыразительной торговой сессией, покупатели проявляли сдержанность на фоне ухудшения настроений на мировых площадках и "фактора пятницы". Давление общего негатива сглаживалось для рублевых активов сохранением ценового оптимизма в нефти и ослаблением рубля.

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на прежнем уровне 7,5%. Для отечественного рынка акций это стало нейтральным решением. В понедельник торги могут пройти в спокойном ключе. Выхода важной экономической статистики и значимых событий в этот день не ожидается. При этом в общих настроениях в начале недели может прибавиться осторожности перед публикацией во вторник данных по темпам роста потребительских цен в США (ИПЦ) в январе. Прогноз по индексу МосБиржи на 13 февраля - 2200-2300 пунктов, полагает Бахтин.

По словам портфельного управляющего компании "РСХБ Управление активами" Александра Власенко, уходящая неделя на российском рынке акций завершилась разнонаправленно из-за незначительного ослабления рубля, который потерял к доллару чуть меньше трех рублей или 3%. Стоимость американского доллара в пятницу превысила 73 рубля на фоне сохранения Банком России ключевой ставки на прежнем уровне в 7,5% и немного жесткой риторики по прогнозному диапазону ставки на конец 2023 и 2024 годов. На рынок акций решение по ставке не оказало существенного влияния.

Котировки нефти Brent резко пошли в рост в пятницу на заявлении вице-премьера Александра Новака о том, что Россия добровольно сократит добычу нефти в марте на 500 тыс. б/с. Несмотря на то, что некоторые эксперты пишут, что наблюдаемый на рынке рост котировок Brent явно чрезмерен для объявленного сокращения, однако этот шаг может стабилизировать рубль и поддержать российский рынок акций на следующей неделе, полагает Власенко.

По словам руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрия Постоленко, индекс МосБиржи на этой неделе установил новый локальный максимум - 2290,15 пункта, после чего началась коррекция и возврат к поддержке 2255 пунктов. Индекс пока остается в рамках восходящего тренда, а значит, движение в сторону уровней 2330-2420 пунктов сохраняет свою актуальность.

Снижение во второй половине недели было обусловлено фиксацией прибыли после волны роста. Также фиксации прибыли сопутствовал негативный сантимент на глобальных рынках, обусловленный с одной стороны геополитической напряженностью между США и Китаем после инцидента с аэростатом, с другой - опасениями относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США, полагает эксперт.

ФРС США пока не дает сигналов о завершении периода ужесточения ДКП. Глава регулятора на неделе не сказал ничего нового относительно монетарной политики. При этом статистика по инфляции по-прежнему сигнализирует о том, что подъем ставки регулятором может быть остановлен, отмечает Постоленко.

На следующей неделе в центре внимания снова будет статистика по потребительской инфляции в США. Ожидается, что ИПЦ снизится до 6,2% с текущих 6,5% (данные выйдут во вторник). В среду будет опубликована статистика по розничным продажам, а в четверг - данные по инфляции производителей. На нефтяном рынке волатильность остается высокой, Brent продолжает торговаться в широком диапазоне $75-89 за баррель, двигаясь к его верхней границе. Благодаря оптимистичной статистике из Китая инвесторы в очередной раз утвердились в своих предположениях относительно восстановления китайской экономики, а значит, и в восстановлении спроса на нефть. На следующей неделе на рынке будут ждать ежемесячных обзоров ОПЕК и МЭА, отмечает эксперт.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, драйверами снижения в пятницу выступили преимущественно корпоративные новости. Вышедшие производственные и финансовые результаты флагманов российской металлургии (операционные показатели ММК за IV квартал 2022 года и годовой отчет по МСФО "Норникеля") оказались весьма неоднозначными, не дав инвесторам поводов для оптимизма, но и не приведя к обвалу акций.

В лидеры повышения снова вышли бумаги компаний малой и средней капитализации. Очень сильный рост показали акции Росбанка (+39,9%), возможно, на фоне решения Банка России сохранить ключевую процентную ставку на текущем уровне 7,5%. Мощно рванули вверх бумаги энергокомпаний ТГК-2 (+26,3%) и ТГК-1 (+5,8%), скорее всего, на ожиданиях хороших дивидендов за 2022 год. Корректировались после роста накануне акции "Ашинского металлургического завода" (-10,9%), также откатились более чем на 20% акции МКФ "Красный Октябрь" и "Мостотреста".

В понедельник, 13 февраля, индекс МосБиржи продолжит двигаться в коридоре 2200-2300 пунктов, полагает Мильчакова.

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, отечественные акции не готовы продолжать рост на фоне высокой внешней неопределенности.

"Особых идей на рынке нет, кроме большой геополитической неопределенности. Выросли бумаги "Самолета" на сильной отчетности и акции "Сегежи Групп" на ожиданиях очередных мер по поддержке лесопромышленного комплекса. РФ обещает добровольно снизить производство нефти на 0,5 млн б/с в марте, чтобы бороться с попытками ценовых ограничений. ЦБ РФ сохранил ставку на уровне 7,5%, но обещает ее повысить, если усилятся проинфляционные факторы. Активность на рынке в конце недели сократилась", - отмечает аналитик.

"По словам вице-премьера РФ Новака, сокращение добычи будет способствовать восстановлению рыночных отношений. В самом деле, нет смысла в том, чтобы неэффективно поддерживать добычу для поддержания дисконта. В краткосрочном плане сокращение производства может негативно восприниматься рынком, но в более отдаленной перспективе снижение добычи усилит позиции российских поставщиков, тем более, что на рынке нефти все же присутствует напряжение. Вполне логично выглядит то, что в условиях, когда возможен торг по дисконтам на российскую нефть, нефтяники РФ заморозят наиболее дорогостоящую добычу и сократят предложение. При этом надежды на финансирование новых проектов в других регионах мира тают на добровольной основе", - отмечает Кочетков.

Азия

В Азии в пятницу преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 2%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,5-1,5%) и США (индексы S&P 500 и Nasdaq просели на 0,3-0,6%, Dow прибавил 0,1%).

Цены производителей в Японии в январе подскочили на 9,5% в годовом выражении. Рост цен замедлился по сравнению с подъемом на 10,5% в декабре. Аналитики в среднем ожидали роста на 9,6%, согласно Trading Economics.

В Китае в январе темпы инфляции ускорились вслед за скачком цен на продукты питания. Потребительские цены (индекс CPI) увеличились на 2,1% в годовом выражении после подъема на 1,8% в декабре, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал усиление инфляции до 2,2%.

Нефть

На нефтяном рынке цены в пятницу растут после известий о планах России сократить добычу в марте. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $85,94 за баррель (+1,7% и -0,7% в четверг), мартовская цена WTI - $79,24 за баррель (+1,5% и -0,5% накануне).

Вице-премьер РФ Александр Новак завил, что Россия в марте намерена добровольно сократить добычу нефти на 500 тыс. б/с. По его словам, Россия не будет продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов "ценового потолка", в связи с этим сокращение добычи будет способствовать восстановлению рыночных отношений.

С начала этой недели Brent и WTI подорожали более чем на 7% на оптимизме в отношении перспектив спроса в Китае, который усилился после повышения Саудовской Аравией мартовских цен на основной сорт нефти, поставляемый в Азию. В то же время трейдеры опасаются, что затягивающееся ужесточение денежно-кредитной политики в США может ослабить экономику страны и, соответственно, потребление топлива.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу упали акции МКФ "Красный Октябрь" (-22% и -18,3% "префы"), "Мостотреста" (-20,4%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (-17,7% и -19,5% "префы"), "префы" "МГТС" (-13,6%), бумаги "Белона" (-12,6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-10,9%).

Выросли акции Росбанка (+39,9%), банка "Кузнецкий" (+39,8%), "ТГК-2" (+26,3% и +41,1% "префы"), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (+10,3%), "ТГК-14" (+6,2%), "ТГК-1" (+5,8%).

Девелопер "Самолет" (+2,7%) отчитался о росте выручки в 2022 году на 49% (до 194,9 млрд руб., что превысило ожидания на уровне 189 млрд рублей), а также о росте показателя EBITDA на 68% (до 48,2 млрд руб.).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 20,75 млрд рублей (из них 6,08 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,76 млрд рублей на бумаги "Норникеля" и 1,39 млрд рублей на акции "Газпрома").