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Кабмин РФ разработал законопроект, меняющий расчет демпфера по бензину и дизтопливу

Кабмин РФ разработал законопроект, меняющий расчет демпфера по бензину и дизтопливу
Фото: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект, меняющий расчет демпфера по бензину и дизтопливу с апреля 2023 года, следует из текста законопроекта.

Так, с сентября 2022 года цена экспортной альтернативы в формуле бензинового демпфера рассчитывается с учетом понижательного коэффициента, равного величине дисконта в цене Urals относительно Brent, затем дисконт был ограничен в $20 за баррель с января 2023 года до конца 2025 года.

Новым законопроектом предлагается с января по март 2023 года ограничить дисконт в экспортной цене величиной в $20 за баррель, с апреля 2023 по декабрь 2025 года - в $25 за баррель.

Кроме того, предполагается ввести дисконт и в расчете цены экспортной альтернативы и по дизельному топливу, но только на 2023 год. При этом с апреля по декабрь дисконт будет ограничен $10 за баррель.

В настоящее время в налогообложении используется цена нефти Urals, рассчитываемая агентством Argus. После введения эмбарго ЕС на закупку российской нефти с декабря 2022 года цена нефти Urals сложилась ниже Brent примерно на $35-40 за баррель. Таким образом, правительство пытается нивелировать эффект снижения цены нефти Urals по отношению к Brent для доходов бюджета. Однако нефтяные компании ожидают, что по мере установления логистических цепочек и увеличения спроса на нефть со стороны Китая, скидки Urals к Brent будут снижаться.

Бюджет-2023 сверстан исходя из прогноза цены Urals в размере $70,1/барр., однако в последний раз фактическая цена основной российской смеси находилась чуть выше этой планки в период с 15 октября по 14 ноября ($71,1/барр.). По итогам января она составила $49,48 (Brent - $84), при этом дисконт хоть и вырос к декабрю, но к концу месяца его рост затормозился.

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