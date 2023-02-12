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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:02

Кабмин намерен с апреля в расчете НДПИ ограничить скидку Urals к Brent в $34-25 за баррель

Кабмин намерен с апреля в расчете НДПИ ограничить скидку Urals к Brent в $34-25 за баррель
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло с Государственную думу законопроект, которым предлагает уточнить значение среднего уровня цены нефти Urals на мировых рынках для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также налога на дополнительный доход (НДД), следует из пояснительной записки к законопроекту.

Так, согласно тексту документа, если цена нефти Urals, определяемая по действующему законодательству, окажется в апреле меньше Brent (североморский датированный) минус $34 за баррель, то для целей налогообложения цена принимается Brent минус $34 за баррель.

Соответственно, для мая такой ценой станет Brent минус $31 за баррель, для июня - Brent минус $28 за баррель и для июля - Brent минус $25 за баррель.

Соответствующие изменения предлагается ввести для расчета НДПИ также и для Соглашений о разделе продукции (СРП).

В настоящее время в налогообложении используется цена нефти Urals, рассчитываемая агентством Argus. После введения эмбарго ЕС на закупку российской нефти с декабря 2022 года цена нефти Urals сложилась ниже Brent примерно на $35-40 за баррель. Таким образом, правительство пытается нивелировать эффект снижения цены нефти Urals по отношению к Brent для доходов бюджета. Однако нефтяные компании ожидают, что по мере установления логистических цепочек и увеличения спроса на нефть со стороны Китая, скидки Urals к Brent будут снижаться.

Бюджет-2023 сверстан исходя из прогноза цены Urals в размере $70,1/барр., однако в последний раз фактическая цена основной российской смеси находилась чуть выше этой планки в период с 15 октября по 14 ноября ($71,1/барр.). По итогам января она составила $49,48 (Brent - $84), при этом дисконт хоть и вырос к декабрю, но к концу месяца его рост затормозился.

Источники "Интерфакса" сообщали, что Минфин, которому важен более высокий уровень налогов, предлагал установить скидку к Brent в $20 за баррель, а Минэнерго - $35 за баррель с постепенным снижением до $25 за баррель.

нефть Urals Brent НДПИ
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