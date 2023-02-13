Эксперты усомнились в успехе планов Exxon создать трейдинговое подразделение

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Нефтегазовая ExxonMobil Corp. намерена до конца 2023 года создать глобальное трейдинговое подразделение - компанию Global Trading, чтобы более агрессивно конкурировать на рынке высокорисковых и высокодоходных энергетических деривативов, сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо корпорации сотрудникам.

Exxon впервые окунулся в трейдинг в 2018 году, но придерживался осторожного подхода, постепенно нанимая трейдеров и создавая системы с упором на естественное хеджирование своих операций, а не на спекулятивные ставки, напоминает агентство. Во время пандемии компания отступила, сократив доступный трейдерам капитал в период крайней волатильности рынка, что принесло огромную прибыль конкурирующим нефтяным игрокам, а в 2022 году на фоне роста прибыли Exxon вновь начала нанимать трейдеров.

Участие в трейдинге может принести огромные прибыли, рассуждает Bloomberg. К примеру, Trafigura за последний финансовый год получила рекордную прибыль в размере $7 млрд - больше, чем за предыдущие четыре года вместе взятые. На прошлой неделе Shell заявила, что торговые операции стали одним из ключевых факторов ее (...) высоких результатов в четвертом квартале, напоминает издание.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, считают, что Exxon "может стать грозным противником, но только если он пойдет на риск, на который раньше не решался".

С одной стороны, Exxon как владелец множества нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов, судов и складских терминалов имеет уникальное представление о потоках поставок и тенденциях спроса. Также у компании есть большой резерв средств после рекордной годовой прибыли в размере $59 млрд.

С другой стороны, прошлые эксперименты Exxon с трейдингом показали, что она не склонна к риску. Ключом к успеху будет то, насколько Exxon рискует, сколько потерь она терпит и сколько выкладывает за лучшие таланты - соображения, которые редко ассоциируются с консервативным нефтяным гигантом, считает Bloomberg.