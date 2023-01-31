Exxon Mobil сократила списание по проекту "Сахалин-1" c $3,4 млрд до $2,3 млрд

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Exxon Mobil Corp по итогам 2022 года списала по проекту "Сахалин-1" $2,3 млрд, сообщается в материалах компании к конференц-коллу.

Как сообщалось, еще в первом квартале было заявлено списание по российскому СРП-проекту на уровне $3,4 млрд. Между тем в материалах компании за четвертый квартал в графе, посвященной "отчуждению Сахалина-1", указан приход в размере $1,1 млрд.

Также в отчетных материалах Exxon отмечается, что в 2022 году в секторе разведки и добычи упущенная выгода от "Сахалина-1" оценивается в $380 млн. Сокращение производства в связи с выбытием проекта из портфеля компании составило 40 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

После начала специальной военной операции РФ на Украине Exxon Mobil заявила о желании выйти из "Сахалина-1". В апреле на фоне антироссийских санкций, спровоцировавших проблемы с получением страховок для танкеров "Совкомфлота", вывозивших сахалинскую нефть, прежний оператор СРП-проекта - Exxon Neftegas Ltd - объявил форс-мажор и начал сокращать добычу.

В отчете за второй квартал Exxon сообщила о снижении производства на российских активах за отчетный период на 30 тыс. б.н.э./сутки (в 2021 г. добывалось 56 тыс. б.н.э в сутки). В сентябре региональные власти Сахалина сообщили о полной остановке добычи нефти и газа на проекте.

В августе Exxon Mobil сообщил, что ведет деятельность по передаче прав компании по СРП-проекту "Сахалин-1" неназванной третьей стороне. На следующий день президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий до 31 декабря 2022 года акционерам из "недружественных" стран совершать покупки и продажи долей в стратегических предприятиях и акционерных обществах РФ и в ряде других проектов, в том числе в "Сахалине-1".

14 октября для стабилизации ситуации была зарегистрирована компания, которой по указу президента РФ присвоили статус нового оператора СРП-проекта, - ООО "Сахалин-1". "Сахалинморнефтегаз-Шельф" получил 11,5% в уставном капитале компании (пропорционально доле в СРП) и статус единоличного исполнительного органа. Еще 8,5% распоряжается АО "РН-Астра". Иностранные участники СРП должны были в течение месяца подтвердить свое согласие на получение пропорциональной доли в новом операторе. Так сделали японская SODECO (30%) и индийская ONGC (20%). В свою очередь, Exxon Mobil (30%) заявила о прекращении участия в СРП-проекте и своем полном выходе из России.

В "Сахалин-1" входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе полуострова. Общие запасы оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа, годовой объем добычи - 11,3 млн тонн нефти.