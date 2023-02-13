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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Группа "Синара" купила у акционера ТМК 32,6% голосующих акций банка "Синара"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Группа "Синара" увеличила долю голосующих акций в банке "Синара" (бывший СКБ-банк) до 86,39% с 53,77%, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Речь идет о покупке акций банка, соответствующий договор заключен 31 января 2023 года. Сделка касается 1 377 млн обыкновенных акций (32,6% всех голосующих акций). Изменение доли группы "Синара" произошло 9 февраля.

Одновременно доля голосующих акций банка в собственности кипрского офшора TMK Steel Holding Limited снизилась с 42,64% до 10,02%. Согласно списку аффилированных лиц ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) на конец 2022 года, TMK Steel Holding Limited владела 90,64% акций ТМК.

"Плановое увеличение доли основного акционера - группы "Синара", в капитале банка происходит в рамках стратегии развития финансового учреждения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Уставный капитал банка составляет 4 221 780 535 рублей, он разделен на 4 221 166 340 обыкновенных и 614 195 привилегированных акций. Номинал акций всех типов - 1 рубль.

Согласно списку аффилированных лиц банка за первое полугодие 2022 года, на 30 июня 3,06% кредитной организации принадлежало также АО "Волжский трубный завод" (входит в ТМК), долями менее процента владели гендиректор группы "Синара" и член совета директоров банка Михаил Ходоровский, а также член коллегиального исполнительного органа финорганизации Олег Морозов.

СКБ-банк по итогам 2021 года занял 57-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Синара ТМК TMK Steel Holding Михаил Ходорковский Олег Морозов СКБ-банк
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