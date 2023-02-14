В совете управляющих ФРС призвали продолжить повышение ставки

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Необходимость в дальнейшем повышении базовой процентной ставки Федеральной резервной системой сохраняется, несмотря на то, что инфляция в США замедляется, считает член совета управляющих ФРС Мишель Боуман. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Мы по-прежнему далеки от достижения ценовой стабильности, и я считаю, что нам необходимо продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю, - заявила Боуман на конференции Ассоциации американских банкиров в Орландо в понедельник. - Такие действия, вероятно, ограничат экономическую активность и несколько ослабят рынок труда".

Работодатели повышают зарплаты, чтобы привлечь и удержать сотрудников в условиях жесткого рынка труда, что оказывает повышательное давление на динамику потребительских цен, "даже когда другие компоненты инфляции становятся более умеренными благодаря улучшению ситуации в цепочках поставок", отметила Боуман.

Министерство труда США обнародует январские данные по инфляции 14 февраля. В соответствии с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics, потребительские цены в Штатах в прошлом месяце выросли на 6,2% в годовом выражении по сравнению с 6,5% в декабре.

Инфляция в стране существенно замедлилась по сравнению с июнем, когда она достигала 9,1%, однако по-прежнему существенно выше 2%-ного целевого показателя ФРС.

"Я буду продолжать ждать последовательных свидетельств замедления инфляции, принимая решения относительно дальнейшего подъема ставки, а также в отношении того, достигла ли она в достаточной мере ограничительного уровня", - сказала Боуман.

Перспективы экономики и инфляции, по ее словам, остаются высоко неопределенными.

"Глобальные и внутренние факторы создают неопределенность, и я полагаю, нас продолжат удивлять экономические и геополитические события", - отметила Боуман.

Федрезерв повысил базовую процентную ставку на 4,5 процентного пункта (б.п.) с марта 2022 года - до 4,5-4,75% годовых. Темпы повышения были максимальными с начала 1980-х годов.