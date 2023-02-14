Продажи дорожно-строительной и спецтехники в РФ в 2022 году упали на треть
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Продажи дорожно-строительной и специализированной техники в России за 2022 год сократились на треть (до 13,7 тыс. единиц). В IV квартале их падение разогналось до двукратного (-51,8% г/г) по сравнению с -43,4% в III квартале, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Как сообщила АЕБ, за 2022 г. в РФ было реализовано 13,677 тыс. единиц техники соответствующего назначения (-33,3%). Продажи за 9 месяцев, как сообщалось, были на уровне 10,699 тыс. шт. (-25,1%).
По итогам IV квартала было продано 3,115 тыс. единиц, что на 51,8% меньше, чем годом ранее и на 4,1% больше, чем за III квартал 2022 г., когда было реализовано 2,992 тыс. шт. Падение рынка в годовом выражении в III квартале составляло 43,4%. Таким образом, в последние три месяца года оно разогналось на 8,4 п.п.
За 2022 г. продажи гусеничных экскаваторов в РФ снизились на 16% (до 5,318 тыс. шт.), гусеничных тракторов - на 23% (до 1,307 шт.), колесных погрузчиков - на 22% (до 1,223 тыс. шт.), экскаваторов-погрузчиков - почти в 2,7 раза (до 1,907 шт.) Техника других номенклатур с более скромным объемом продаж в абсолютных цифрах также показала отрицательную динамику. Исключение составили лишь колесные погрузчики, отгрузки которых, по подсчетам АЕБ выросли за год на 9%, до 1,039 тыс. шт.
Продажи спецтехники в РФ в 2022 году с динамикой к АППГ накопленным итогом, шт. (данные АЕБ)
|Вид спецтехники
|3 мес. 2022г
|6 мес. 2022г
|9 мес. 2022г
|12 мес. 2022г
|Гусеничные экскаваторы
|1700 (+46,7%)
|2753 (+1%)
|3996 (-9%)
|5318 (-16%)
|Экскаваторы-погрузчики
|1040 (+0,3%)
|1468 (-37%)
|1705 (-53%)
|1907 (-65%)
|Гусеничные тракторы
|350 (+19,9%)
|729 (-4%)
|1077 (-11%)
|1307 (-23%)
|Колесные погрузчики
|730 (+23,9%)
|586 (-15%)
|890 (-18%)
|1223 (-22%)
|Колесные экскаваторы
|202 (+11,6%)
|415 (-8%)
|705 (+6%)
|1039 (+9%)
|Самоходные грейдеры
|217 (+20,6%)
|390 (-1%)
|603 (-3%)
|954 (-4%)
|Погрузчики с бортовым поворотом
|315 (-5,1%)
|400 (-40%)
|556 (-48%)
|736 (-53%)
|Самосвалы с жесткой рамой
|104 (+103,9%)
|178 (+30%)
|228 (-4%)
|246 (-27%)
|Телескопические погрузчики
|130 (+62,5%)
|188 (-1%)
|204 (-36%)
|226 (-53%)
|Одновальцевые вибрационные катки
|86 (+28,4%)
|123 (-12%)
|166 (-33%)
|204 (-35%)
|Двухвальцевые вибрационные катки
|64 (+137,0%)
|136 (+23%)
|150 (-8%)
|158 (-26%)
|Сочлененные самосвалы
|78 (+41,8%)
|134 (-12%)
|140 (-42%)
|145 (-55%)
|Колесные бульдозеры
|37 (+68,2%)
|73 (+26%)
|105 (+4%)
|125 (-10%)
|Гусеничные асфальтоукладчики
|70 (+70,7%)
|93 (-33%)
|103 (-44%)
|-
|Трубоукладчики
|10 (-9,1%)
|21 (+17%)
|44 (-10%)
|89 (-27%)
|Катки с комбинированными вальцами
|10 (+100,0%)
|17 (-26%)
|17 (-51%)
|-
|Пневмоколесные катки
|4 (+33,3%)
|10 (-23%)
|10 (-50%)
|-
|Всего (с начала года)
|5147 (+24,5%)
|7,714 (-14,2%)
|10699 (-25,1%)
|13 677 (-33,3%)
Данные о продажах подготовлены комитетом производителей дорожно-строительной и спецтехники АЕБ. В них учтены машины таких производителей и импортеров, как Кранекс, ПТЗ, Четра, Bobcat, Caterpillar, CNH, John Deere, Doosan, Dressta, Hidromek, Hitachi, Hyundai, JCB, Komatsu, Liebherr, UMG СДМ, Volvo, Wirtgen. Доля рынка компаний, представленных в комитете, составляет около 80% российского рынка дорожно-строительной и спецтехники.
Большинство иностранных производителей автомобилей и спецтехники весной приостановили поставки в РФ и локальное производство после начала военной операции на территории Украины.
Ассоциация "Росспецмаш", представляющая интересы российских производителей, ранее сообщала, что отечественные заводы в 2022 г. выпустили дорожно-строительной техники на 75,6 млрд руб., что на 35% больше, чем за аналогичный период 2021 г. Отгрузки на внутренний рынок РФ за тот же период, по ее данным, выросли на 33%, до 73,4 млрд руб. Вместе с тем Росспецмаш зафиксировал снижение продаж в ряде ключевых сегментов. Так, отгрузки экскаваторов-погрузчиков снизились на 60%, катков - на 21%, телескопических погрузчиков - на 19%, кранов-трубоукладчиков - на 12%, автокранов - на 0,3%.
"Отечественные производители вынужденно сокращали выпуск своей продукции по отдельным направлениям из-за агрессивной политики импортеров. Также в прошлом году на темпы продаж негативно влияли курс рубля и сложности с поставками комплектующих. Если ситуация с компонентами постепенно нормализуется, то остальные проблемы в текущем году стоят так же остро", - отмечали в ассоциации.
Росспецмаш заявлял о рисках того, что иностранные компании вскоре могут заметно потеснить на российском рынке отечественных производителей. Это приведет к снижению выпуска их продукции в сегментах, в которых по итогам 2022 г. фиксировался рост, отмечали в ассоциации.