Продажи дорожно-строительной и спецтехники в РФ в 2022 году упали на треть

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Продажи дорожно-строительной и специализированной техники в России за 2022 год сократились на треть (до 13,7 тыс. единиц). В IV квартале их падение разогналось до двукратного (-51,8% г/г) по сравнению с -43,4% в III квартале, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Как сообщила АЕБ, за 2022 г. в РФ было реализовано 13,677 тыс. единиц техники соответствующего назначения (-33,3%). Продажи за 9 месяцев, как сообщалось, были на уровне 10,699 тыс. шт. (-25,1%).

По итогам IV квартала было продано 3,115 тыс. единиц, что на 51,8% меньше, чем годом ранее и на 4,1% больше, чем за III квартал 2022 г., когда было реализовано 2,992 тыс. шт. Падение рынка в годовом выражении в III квартале составляло 43,4%. Таким образом, в последние три месяца года оно разогналось на 8,4 п.п.

За 2022 г. продажи гусеничных экскаваторов в РФ снизились на 16% (до 5,318 тыс. шт.), гусеничных тракторов - на 23% (до 1,307 шт.), колесных погрузчиков - на 22% (до 1,223 тыс. шт.), экскаваторов-погрузчиков - почти в 2,7 раза (до 1,907 шт.) Техника других номенклатур с более скромным объемом продаж в абсолютных цифрах также показала отрицательную динамику. Исключение составили лишь колесные погрузчики, отгрузки которых, по подсчетам АЕБ выросли за год на 9%, до 1,039 тыс. шт.

Продажи спецтехники в РФ в 2022 году с динамикой к АППГ накопленным итогом, шт. (данные АЕБ)

Вид спецтехники 3 мес. 2022г 6 мес. 2022г 9 мес. 2022г 12 мес. 2022г Гусеничные экскаваторы 1700 (+46,7%) 2753 (+1%) 3996 (-9%) 5318 (-16%) Экскаваторы-погрузчики 1040 (+0,3%) 1468 (-37%) 1705 (-53%) 1907 (-65%) Гусеничные тракторы 350 (+19,9%) 729 (-4%) 1077 (-11%) 1307 (-23%) Колесные погрузчики 730 (+23,9%) 586 (-15%) 890 (-18%) 1223 (-22%) Колесные экскаваторы 202 (+11,6%) 415 (-8%) 705 (+6%) 1039 (+9%) Самоходные грейдеры 217 (+20,6%) 390 (-1%) 603 (-3%) 954 (-4%) Погрузчики с бортовым поворотом 315 (-5,1%) 400 (-40%) 556 (-48%) 736 (-53%) Самосвалы с жесткой рамой 104 (+103,9%) 178 (+30%) 228 (-4%) 246 (-27%) Телескопические погрузчики 130 (+62,5%) 188 (-1%) 204 (-36%) 226 (-53%) Одновальцевые вибрационные катки 86 (+28,4%) 123 (-12%) 166 (-33%) 204 (-35%) Двухвальцевые вибрационные катки 64 (+137,0%) 136 (+23%) 150 (-8%) 158 (-26%) Сочлененные самосвалы 78 (+41,8%) 134 (-12%) 140 (-42%) 145 (-55%) Колесные бульдозеры 37 (+68,2%) 73 (+26%) 105 (+4%) 125 (-10%) Гусеничные асфальтоукладчики 70 (+70,7%) 93 (-33%) 103 (-44%) - Трубоукладчики 10 (-9,1%) 21 (+17%) 44 (-10%) 89 (-27%) Катки с комбинированными вальцами 10 (+100,0%) 17 (-26%) 17 (-51%) - Пневмоколесные катки 4 (+33,3%) 10 (-23%) 10 (-50%) - В сего (с начала года) 5147 (+24,5%) 7,714 (-14,2%) 10699 (-25,1%) 13 677 (-33,3%)

Данные о продажах подготовлены комитетом производителей дорожно-строительной и спецтехники АЕБ. В них учтены машины таких производителей и импортеров, как Кранекс, ПТЗ, Четра, Bobcat, Caterpillar, CNH, John Deere, Doosan, Dressta, Hidromek, Hitachi, Hyundai, JCB, Komatsu, Liebherr, UMG СДМ, Volvo, Wirtgen. Доля рынка компаний, представленных в комитете, составляет около 80% российского рынка дорожно-строительной и спецтехники.

Большинство иностранных производителей автомобилей и спецтехники весной приостановили поставки в РФ и локальное производство после начала военной операции на территории Украины.

Ассоциация "Росспецмаш", представляющая интересы российских производителей, ранее сообщала, что отечественные заводы в 2022 г. выпустили дорожно-строительной техники на 75,6 млрд руб., что на 35% больше, чем за аналогичный период 2021 г. Отгрузки на внутренний рынок РФ за тот же период, по ее данным, выросли на 33%, до 73,4 млрд руб. Вместе с тем Росспецмаш зафиксировал снижение продаж в ряде ключевых сегментов. Так, отгрузки экскаваторов-погрузчиков снизились на 60%, катков - на 21%, телескопических погрузчиков - на 19%, кранов-трубоукладчиков - на 12%, автокранов - на 0,3%.

"Отечественные производители вынужденно сокращали выпуск своей продукции по отдельным направлениям из-за агрессивной политики импортеров. Также в прошлом году на темпы продаж негативно влияли курс рубля и сложности с поставками комплектующих. Если ситуация с компонентами постепенно нормализуется, то остальные проблемы в текущем году стоят так же остро", - отмечали в ассоциации.

Росспецмаш заявлял о рисках того, что иностранные компании вскоре могут заметно потеснить на российском рынке отечественных производителей. Это приведет к снижению выпуска их продукции в сегментах, в которых по итогам 2022 г. фиксировался рост, отмечали в ассоциации.