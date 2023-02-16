Источник назвал "Инсайт" возможным покупателем лизинговой "дочки" Deere в России

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Покупателем российской лизинговой "дочки" американской Deere & Co., крупнейшего в мире производителя сельскохозяйственной техники и оборудования, может стать "Инсайт" Авета Миракяна.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, сделка, предусматривающая приобретение ООО "Инвестиционная группа "Инсайт" 100% долей ООО "Джон Дир Файнэншл", обсуждалась и была в целом одобрена на подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в январе.

Представитель "Инсайта" отказался от комментариев.

Экс-гендиректор ПАО "ЭсЭфАй" Миракян вместе с партнерами создал группу "Инсайт" в 2022 году. Ему принадлежит 80% компании, по 4% - у Артема Астанина, Антона Баршта, Михаила Гонопольского, Алексея Комара и Давида Погосяна.

Компания в сентябре уже приобрела лизинговую структуру одной из западных компаний, покинувших Россию из-за событий на Украине, - "Сименс Финанс" (теперь - "Дельтализинг"). Группа готова рассматривать лизинговые активы всех уходящих иностранцев, говорил Миракян в интервью Frank Media в сентябре.

"Откройте список кэптивных лизинговых компаний, где есть иностранные имена, - этот весь список в точности соответствует нашему списку потенциальных приобретений. Но я думаю, что все конкуренты, так или иначе, оперируют одним списком. (...) Возьмите всех автопроизводителей, да и не только авто-, также производителей оборудования, например. При всех при них есть кэптивные лизинговые "дочки", - говорил он.

Выручка "Джон Дир Файнэншл" в 2021 году составила 2,7 млрд рублей, чистая прибыль - 0,9 млрд руб. Помимо предприятий АПК, среди контрагентов российской "дочки" Deere - компании строительной, угледобывающей отрасли, лесопромышленного комплекса.