В Минфине РФ заявили, что новации в нефтегазовом налогообложении не повлияют на добычу

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Совокупный бюджетный эффект от введения дисконта к цене Urals в нефтяном налогообложении в текущем году составит свыше 600 млрд рублей, сообщил заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков.

"Совокупный бюджетный эффект в 2023 году мы рассчитываем на уровне более 600 млрд рублей за счет всех предложений. Второе: мы исходим из того, что эти уточнения - донастройка режима налогообложения - не окажут негативного влияния на объемы добычи в нефтяной отрасли", - сказал он в ходе заседания комитета по бюджету и налогам.

Речь идет о трех нововведениях, описанных во внесенном в парламент в конце прошлой недели законопроектеN294475-8.

В частности, документ ограничивает дисконт цены Brent к Urals в расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на добавленный доход (НДД) и обратного акциза на нефть. Для расчёта предлагается применять цены нефти марки Urals в фактическом размере, которые при этом должны быть не ниже цены Brent, уменьшенной в период: в апреле - на $34 за баррель, в мае - на $31 за баррель, в июне - на $28 за баррель, в июле - на $25 за баррель.

Кроме того, предлагается увеличить с $20 до $25 за баррель ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин. А также ввести ценовой дифференциал при расчете демпфера по дизельному топливу, установив предел в размере $10 за баррель, который будет действовать с 1 апреля до 31 декабря 2023 года.

Еще одна новация, рассмотренная на комитете, - о предоставлении "Газпром нефти" налогового вычета по НДПИ с 1 апреля 2023 г. по 31 марта 2029 г. в размере 1,1 млрд руб. ежемесячно (79,2 млрд руб. за весь период) для реализации проектов на Ямале. Предоставленный налоговый вычет компания должна будет вернуть в период с 1 апреля 2029 г. по 31 марта 2035 г. включительно в размере, равном сумме величины полученного налогового вычета, проиндексированного на 9%. При этом вычет не будет предоставляться при цене на нефть ниже или равной цене отсечения (в 2023 г. предлагается данной ценой считать $45,04 за баррель).