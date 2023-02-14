В Думе потребовали от Минфина детально обосновать новации в нефтяной сфере

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Госдума до 16 февраля ждет от Минфина детальное финансово-экономическое обоснование предложенных в субботу правительством новаций в нефтяной сфере, заявил глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров. Речь идет прежде всего о возможных выпадающих доходах регионов по налогу на прибыль.

"У вас в финансово-экономическом обосновании одна строчка, что не потребует дополнительных расходов бюджета, ни федерального, ни регионального. Выпадающие доходы там есть, а о них ни одного слова, поэтому хотелось бы понимать, что у нас происходит с региональными бюджетами", - сказал Макаров в ходе заседания комитета по бюджету во вторник.

"Мы готовы в комитет такую информацию предоставить по итогам того анализа, что у нас есть", - сказал замглавы Минфина Михаил Котюков.

"Вам надо представить это в четверг, на заседании Государственной думы, потому что этот вопрос наверняка будет задаваться", - сказал Макаров. "Хотелось бы, чтобы эта информация представлялась вместе с законом. Вы просто, наверное, так торопились, что не успели это представить", - добавил глава комитета.

Новость дополняется