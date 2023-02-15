Глава Минфина США прогнозирует экономическую катастрофу, если Конгресс не повысит потолок госдолга

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Министр финансов США Джанет Йеллен завила, что страну ждет финансовая и экономическая катастрофа, если Конгресс и Белый дом не предпримут действий по повышению потолка государственного долга.

По ее словам, бездействие законодателей и правительства приведет к дефолту, а он "вызовет финансовую и экономическую катастрофу".

"В долгосрочной перспективе дефолт увеличил бы стоимость заимствования на неопределенный срок. Будущие инвестиции, в том числе государственные, станут существенно более дорогостоящими", - заявила Йеллен, выступая на собрании Национальной ассоциации округов.

Она добавила, что в случае дефолта "вырастут платежи домохозяйств по ипотечным кредитам, автокредитам и кредитным картам, американские предприятия столкнутся с ухудшение кредитных рынков".

"Кроме того, маловероятно, что федеральное правительство сможет выдавать выплаты миллионам американцев, включая семьи наших военнослужащих и пожилых людей, которые полагаются на социальное обеспечение", - предупредила министр.

Как отмечает издание Politico, заявления Йеллен предваряют прогнозы Бюджетного управления Конгресса, которые, как ожидается, будут опубликованы в среду, и в которых уточняются ожидания ведомства относительно того, когда казначейство больше не сможет полностью оплачивать свои обязательства, если лимит долга не будет повышен.

В январе Йеллен в письме лидерам конгресса предупредила, что "невыполнение обязательств правительства нанесет непоправимый вред экономике США, средствам к существованию всех американцев и глобальной финансовой стабильности".

Она заявила, что во избежание дефолта требуется повышение уровня долгового лимита или приостановка его действия. Текущий лимит составляет $31,4 трлн.

Потолок государственного долга был достигнут 19 января. В то же время, по оценкам СМИ, "день икс" может наступить примерно в середине этого года. Йеллен считает, что накопленных денежных резервов может хватить до начала июня.

Дебаты о потолке госдолга вызвали политическое противостояние между законодателями Республиканской партии, контролирующими палату представителей, которые хотят сократить расходы, и президентом Джо Байденом и законодателями-демократами, которые настаивают на повышении лимита госдолга без каких-либо условий.