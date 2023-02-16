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В Конгрессе предупредили о риске дефолта в США в июле-сентябре

В Конгрессе предупредили о риске дефолта в США в июле-сентябре
Фото: Sarah Silbiger/Getty Images

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Соединенным Штатам грозит дефолт по государственному долгу в период с июля по сентябрь 2023 года, если Конгресс и Белый дом не предпримут действий по повышению потолка госзаимствований, согласно оценке Бюджетного управления Конгресса (Congressional Budget Office, CBO).

Текущий лимит госдолга составляет $31,4 трлн, он был достигнут 19 января. Сейчас министерство финансов использует различные механизмы для сохранения выплат по облигациям, расходуя имеющиеся в запасе средства.

Накануне глава Минфина Джанет Йеллен заявила, что бездействие законодателей и правительства приведет к дефолту, а он "вызовет финансовую и экономическую катастрофу".

CBO предупредило, что резервы Минфина могут закончиться и раньше июля, если налоговые поступления в бюджет окажутся ниже прогнозов.

По оценке управления, размер госдолга по отношению к ВВП США составит 98% в 2023 году и вырастет до 118% к 2033 году. Расходы на обслуживание долга в текущем году достигнут 2,4% ВВП, увеличившись почти на 1 процентный пункт по сравнению с 2021 годом, а к 2033 году показатель может повыситься до 3,6% ВВП, прогнозируют эксперты.

Дебаты о потолке госдолга вызвали политическое противостояние между законодателями Республиканской партии, контролирующими Палату представителей, которые хотят сократить расходы, и президентом Джо Байденом и законодателями-демократами, которые настаивают на повышении лимита госдолга без каких-либо условий.

Конгресс США США
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