"Газпром" планирует выкупить часть евробондов-2023 в швейцарских франках

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" планирует выкупить еврооблигации "Газпрома" со сроком погашения 6 марта 2023 года, номинированные в швейцарских франках, сообщила компания.

Выкупаться будут долговые бумаги, выпущенные эмитентом Gaz Capital S.A., права на которые учитываются российскими депозитариями, говорится в сообщении.

Дата начала сбора заявок на выкуп - 15 февраля, окончания - 17 февраля. Дата приобретения по оферте - 20 февраля.

Компания планирует выкупить не более 150 тысяч еврооблигаций номиналом 5 тысяч швейцарских франков каждая и общей номинальной стоимостью 750 млн франков. Сейчас в обращении находятся евробонды этого выпуска на 750 млн франков, ставка купона по выпуску составляет 1,45%.

Цена выкупа евробондов составляет 100% номинала, держатель также получит накопленный купонный доход в размере, рассчитанном на дату приобретения еврооблигаций. Оплата в рамках выкупа будет производиться в российских рублях по официальному курсу Банка России на дату приобретения.