"Газпром" 1 марта начнет размещать локальные облигации для замены евробондов-2025 в евро

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" 1 марта начнет размещение локальных облигаций для замещения евробондов в евро с погашением в апреле 2025 года, сообщила компания.

Эмитент может разместить до 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая. Максимальный объем размещения - 1 млрд евро - соответствует объему находящихся в обращении еврооблигаций "Газпрома" с погашением 15 апреля 2025 года. Ставка купона по этому выпуску составляет 2,95%.

Планируемая дата окончания размещения - 16 марта или дата размещения последней облигации.

"Замещающие" облигации должны иметь аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

"Газпром" с сентября прошлого года проводит последовательное замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. В рамках этих сделок компания в прошлом году частично заместила локальными пять выпусков долларовых еврооблигаций, выпуск в британских фунтах и четыре выпуска евробондов, номинированных в евро. В январе-феврале 2023 года "Газпром" частично заместил облигациями, выпущенными по российскому праву, два выпуска "вечных" евробондов в долларах и евро, а также долларовые выпуски с погашением в 2026, 2028, 2030 и 2037 годах и выпуск в евро с погашением в 2027 году.