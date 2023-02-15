Трейдеры стали менее уверены в снижении ставки ФРС в 2023 году

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Трейдеры в очередной раз вынуждены переосмыслять прогноз курса Федеральной резервной системы США после того, как свежие данные об инфляции указали на сохранение высоких цен, сообщает Bloomberg.

Теперь они ожидают, что Федрезерв продолжит повышать процентные ставки до июня, и больше не считают очевидным, что в 2023 году произойдет их снижение.

Фьючерсы на размер ставки показывают, что трейдеры стали оценивать вероятность подъема ставки на 25 базисных пунктов в июне почти в 50%. Увеличение стоимости заимствований на аналогичную величину по итогам заседаний в марте и мае практически не вызывает сомнений.

Все меньше участников рынка предполагают, что ФРС начнет сокращение ставки уже в 2023 году, хотя в середине января прогнозировалось ее снижение суммарно на 50 б.п. до конца года.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в январе выросли на 6,4% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,5% в декабре и находится на самом низком уровне с октября 2021 года. Однако аналитики ожидали гораздо более существенного ослабления темпов роста цен - в среднем до 6,2%.

Данные об индексе CPI за январь "возвращают вероятность третьего повышения процентной ставки" в текущем году, полагает главный инвестиционный директор Nuveen Сайра Малик.

Старший рыночный аналитики Macro Hive Доминик Двор-Фреко заявила, что последние данные о потребительских ценах подтвердили ее прогноз, согласно которому пиковое значение ставки будет находиться в районе 7-8% годовых.

"Цены на энергоносители продемонстрировали больший, чем ожидалось, рост. Я ожидаю, что "ястребиная" риторика ФРС сохранится", - сказал Томас ди Галома из BTIG.

Эксперты LH Meyer подняли прогноз максимального уровня ставки в этом году до 5,25-5,5% с 5-5,25% годовых после публикации инфляционного отчета.

ФРС нужно продолжить постепенное повышение ключевой процентной ставки до тех пор, пока она не будет превышать 5% годовых, заявил во вторник президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер.

Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин после выхода отчета об инфляции сказал, что ЦБ, возможно, придется повысить процентные ставки до более высокого уровня, чем ожидалось ранее.

ФРС с марта 2022 года восемь раз повышала базовую ставку, и сейчас ее диапазон составляет 4,5-4,75% годовых. В декабре средний прогноз руководителей ЦБ предполагал, что ее уровень в конце текущего года будет находиться в районе 5,1%. Эти прогнозы будут обновлены по итогам мартовского заседания.