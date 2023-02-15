Производитель коньяка "Алвиса" подал в ФАС заявку на покупку завода "КиН"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Производитель и дистрибутор крепких спиртных напитков ГК "Алвиса" бизнесмена Камиля Аскендерова претендует на покупку основных производственных средств подмосковного ООО "Винно-коньячный завод "КиН", сообщает Федеральная антимонопольная служба.

Ведомство получило соответствующее ходатайство от входящего в группу ООО "Алвиса".

"Речь идет об объектах, имеющих промышленное назначение (земельные участки, складские помещения, нежилые здания)", - уточнили в ФАС и пообещали, что оценят влияние сделки на российский рынок алкоголя в установленном порядке.

В декабре 2021 года ГК "Алвиса" приобрела бренд коньяка "Киновский" и выпускает его на мощностях бывшего ООО "Усовские винно-коньячные подвалы" (Красногорск), в настоящее время переименованного в ВКЗ "КиН". Бенефициаром ВКЗ "КиН" при этом по состоянию на середину 2022 года являлось ООО "Лачунга", принадлежащее гендиректору ВКЗ "КиН" Алексею Лаврову.

Группа "Алвиса", по информации ЕГРЮЛ, на 100% принадлежит семье Аскендерова. В состав ГК входят Ставропольский винно-коньячный завод (СВКЗ), Минераловодский завод виноградных вин (МЗВВ), крупнейший испанский производитель коньячных спиртов (по информации на сайте "Алвисы") Alcoholes Y Vinos, S.A. и испанский производитель виноматериалов и бутилированных вин из винограда Alvisa Wines. По данным компании, она является крупнейшим производителем и дистрибьютором коньяка в России с долей рынка 15%.