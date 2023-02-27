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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

ФАС разрешила производителю коньяка "Алвиса" купить подмосковный завод "КиН"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство производителя и дистрибьютора крепких спиртных напитков ГК "Алвиса" бизнесмена Камиля Аскендерова на покупку основных производственных средств подмосковного ООО "Винно-коньячный завод "КиН".

"По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке алкогольной продукции", - говорится в сообщении службы.

ФАС сообщила о получении заявки входящего в группу ООО "Алвиса" на покупку "КиН" в середине февраля. "Речь идет об объектах, имеющих промышленное назначение (земельные участки, складские помещения, нежилые здания)", - уточняли тогда в ФАС.

В декабре 2021 года ГК "Алвиса" приобрела бренд коньяка "Киновский", выпускает его на мощностях бывшего ООО "Усовские винно-коньячные подвалы" (Красногорск), в настоящее время переименованного в ВКЗ "КиН". Бенефициаром ВКЗ "КиН" при этом по состоянию на середину 2022 года являлось ООО "Лачунга", принадлежащее гендиректору ВКЗ "КиН" Алексею Лаврову.

Группа "Алвиса", по информации ЕГРЮЛ, на 100% принадлежит семье Аскендерова. ГК "Алвиса" объединяет заводы "Алвиса бэвэридж" в Ставрополе и Минеральных водах, "Алвиса вайн" в Минводах, "Шато Алвиса" (Дагестан), ООО "Винно-коньячный завод "КиН" (Московская область). Бренды компании занимают 15% рынка коньяка, 4,7% - виски, 38% - вермута, 3,5% - ликера, 2,3% - вина.

Алвиса ФАС КиН Подмосковье
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