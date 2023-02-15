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TripAdvisor увеличил квартальную выручку в в 1,5 раза - лучше прогноза

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года интернет-сервис для путешественников TripAdvisor Inc. увеличил выручку в 1,5 раза в годовом исчислении благодаря повышению активности в туристическом секторе.

В октябре-декабре выручка компании выросла до $354 млн по сравнению с $241 млн за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $344,2 млн.

Выручка от основного направления деятельности TripAdvisor подскочила на 34%, до $217 млн, доход платформы резервирования мест в ресторанах The Fork увеличился на 10% - до $33 млрд, онлайн-маркетплейса Viator - взлетел в 2,2 раза, до $127 млн.

"Улучшение показателей обусловлено главным образом возросшим потребительским спросом на услуги, связанные с туризмом, с учетом смягчения карантинных ограничений и продолжающегося восстановления отрасли", - отмечают в компании.

Укрепление доллара США отрицательно повлияло на результаты TripAdvisor, отняв примерно 8 процентных пунктов от темпов роста ее выручки в четвертом квартале и 10% по итогам всего 2022 года.

Компания в минувшем квартале зафиксировала чистый убыток в размере $3 млн, или $0,02 на акцию, по сравнению с убытком в $29 млн, или $0,21 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,16 на акцию, существенно превысив консенсус-прогноз аналитиков в $0,04 на акцию.

По итогам всего 2022 года выручка TripAdvisor увеличилась в 1,7 раза, до $1,49 млрд, чистая прибыль составила $20 млн против убытка в $148 млн в 2021 году.

Компания рассчитывает, что в 2023 году рост ее показателей продолжится, отмечается в пресс-релизе.

Акции TripAdvisor прибавляют в цене 9,4% в ходе предварительных торгов в среду. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 14%.

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