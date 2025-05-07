TripAdvisor в I квартале сократил чистый убыток в пять раз

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Интернет-сервис для путешественников TripAdvisor Inc. в первом квартале сократил чистый убыток более чем в пять раз, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания экспертов.

В январе-марте 2025 года чистый убыток компании составил $11 млн, или 8 центов в расчете на акцию, по сравнению с $59 млн или 43 цента на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль выросла до 14 центов на бумагу с 12 центов.

Выручка увеличилась на 1% и достигла $398 млн.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне 3 цента на бумагу при выручке в $386 млн.

Выручка от основного направления деятельности TripAdvisor в минувшем квартале сократилась на 8% (до $219 млн). Доход платформы резервирования мест в ресторанах The Fork увеличился на 12% (до $46 млн), онлайн-маркетплейса Viator - на 10% (до $156 млн).

За последние три месяца капитализация TripAdvisor упала на 27% (до $1,7 млрд), тогда как индекс Nasdaq Composite потерял 10%.