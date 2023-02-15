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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

РЖД в 2022 году увеличили грузоперевозки с Китаем на 28% до 123 млн т

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Объем перевозок грузов в сообщении с Китаем по сети ОАО "РЖД" вырос в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 28% и составил 123 млн тонн, сообщила компания.

По данным РЖД, в 2022 году они перевезли максимальный за всю историю объем грузов в направлении железных дорог Восточного полигона, он составил 276 млн тонн на 3,3% превысив показатели 2021 года.

Экспорт угля на восток достиг 101,1 млн тонн (+0,5% к 2021 г.).

Грузоперевозки в сообщении с Турцией, в том числе через Азово-Черноморские порты, выросли по сети РЖД в 2022 году на 42%, а по международному транспортному коридору Север-Юг – на 65%.

Китай РЖД
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