Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

РЖД в январе-феврале нарастили грузоперевозки с Китаем почти в 1,9 раза

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" с начала 2023 года фиксирует рост грузоперевозок в сообщении с Китаем.

"В 2022 году удалось достичь рекордного объема перевозок (через железнодорожные пункты пропуска и порты) - 123 млн тонн, что почти на треть превысило показатель 2021 года. Высокая динамика перевозок сохраняется и в текущем году: по итогам января-февраля объем перевозок вырос на 85%) и составил 26,9 млн тонн", - сообщили "Интерфаксу" в РЖД, комментируя развитие сотрудничества с Китаем.

В компании напомнили, что в 2022 году был введен в эксплуатацию новый контейнерный терминал на железнодорожном пункте пропуска Забайкальск. Завершение полного комплекса мероприятий по развитию этого пункта пропуска планируется в 2026 году, отмечают в РЖД.

В ближайшей перспективе ожидается, что на запланированные объемы работы (до пяти поездов в сутки) выйдет мостовой погранпереход Нижнеленинское - Тунцзян, движение через который было открыто в конце прошлого года.

По мнению РЖД, существуют перспективы увеличения перевозок через трансмонгольский маршрут. Кроме того, "значительное содействие увеличению объемов железнодорожных грузоперевозок сможет оказать создание новых пунктов пропуска на границе России и Китая, а также развитие транзитного коридора через Казахстан со строительством третьего пункта пропуска на китайско-казахстанской границе и примыкающей к нему железнодорожной линии Аягоз - Бахты", - отмечают в компании.

РЖД Китай Забайкальск Тунцзян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Яндекс" подал апелляцию на решение Nasdaq о делистинге его акций

Россия продлит сокращение добычи нефти на 500 тысяч б/с до июня

Россия продлит сокращение добычи нефти на 500 тысяч б/с до июня

Минфин США поддержит вкладчиков некрупных банков в случае необходимости

Минфин США поддержит вкладчиков некрупных банков в случае необходимости

Госдума приняла закон о реестре пивоваров

Госдума приняла закон о реестре пивоваров

Владельцам автомобилей "Москвич" обновят мультимедийную систему

"Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

"Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

Минсельхоз РФ исключил из "рыбной программы" ряд целевых показателей

ФАС разрешила "Объединенной чайной компании" купить активы производителя чая Lipton в РФ

ФАС разрешила "Объединенной чайной компании" купить активы производителя чая Lipton в РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });