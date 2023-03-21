РЖД в январе-феврале нарастили грузоперевозки с Китаем почти в 1,9 раза

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" с начала 2023 года фиксирует рост грузоперевозок в сообщении с Китаем.

"В 2022 году удалось достичь рекордного объема перевозок (через железнодорожные пункты пропуска и порты) - 123 млн тонн, что почти на треть превысило показатель 2021 года. Высокая динамика перевозок сохраняется и в текущем году: по итогам января-февраля объем перевозок вырос на 85%) и составил 26,9 млн тонн", - сообщили "Интерфаксу" в РЖД, комментируя развитие сотрудничества с Китаем.

В компании напомнили, что в 2022 году был введен в эксплуатацию новый контейнерный терминал на железнодорожном пункте пропуска Забайкальск. Завершение полного комплекса мероприятий по развитию этого пункта пропуска планируется в 2026 году, отмечают в РЖД.

В ближайшей перспективе ожидается, что на запланированные объемы работы (до пяти поездов в сутки) выйдет мостовой погранпереход Нижнеленинское - Тунцзян, движение через который было открыто в конце прошлого года.

По мнению РЖД, существуют перспективы увеличения перевозок через трансмонгольский маршрут. Кроме того, "значительное содействие увеличению объемов железнодорожных грузоперевозок сможет оказать создание новых пунктов пропуска на границе России и Китая, а также развитие транзитного коридора через Казахстан со строительством третьего пункта пропуска на китайско-казахстанской границе и примыкающей к нему железнодорожной линии Аягоз - Бахты", - отмечают в компании.