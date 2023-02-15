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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Bausch+Lomb назначила новым CEO Брента Сондерса

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Производитель контактных линз Bausch+Lomb Corp., принадлежащий канадской Bausch Health Cos., сменил главного исполнительного директора, назначив на эту должность Брента Сондерса.

Сондерс сменит на посту CEO Джозефа Папу и также станет председателем совета директоров, изменения вступят в силу 6 марта, говорится в сообщении компании.

Сондерс уже возглавлял Bausch+Lomb с 2010 по 2013 годы. Он также работал в таких компаниях, как Schering-Plough, Forest Laboratorties, Actavis plc, Allergan plc и The Beauty Health Company.

Кроме того, в сообщении компании говорится, что на должность ведущего независимого директора назначен Томас Росс.

Основанная в 1853 году Bausch+Lomb является известным во всем мире офтальмологическим брендом. Помимо контактных линз, компания также продает хирургические устройства и препараты для офтальмологии.

Компания в мае 2022 года провела первичное размещение по цене $18 за акцию, что оказалось ниже заявленного ранее диапазона в $21-24.

Акции Bausch+Lomb на предварительных торгах в среду дорожают на 6,5%.

Bausch+Lomb
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