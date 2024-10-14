Фонды TPG и Blackstone хотят купить производителя контактных линз Bausch+Lomb

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Американские инвестиционные компании TPG и Blackstone планируют направить совместное предложение о покупке канадского производителя контактных линз и офтальмологических препаратов Bausch + Lomb Corp., пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Сделка может стать одной из крупнейших в 2024 году, поскольку рыночная оценка стоимости Bausch+Lomb с учетом долга составляет $11,5 млрд, исходя из котировок акций на закрытие рынка 11 октября.

Bausch+Lomb была выделена из Bausch Health в 2020 году. После листинга в 2022 году у Bausch Health осталось 88% акций "дочки".

По словам источников, потенциальные покупатели, скорее всего, предложат за компанию $13-14 млрд, оценив ее акции в $25 за бумагу. На конец торгов в пятницу котировки составляли $19,47 за акцию, увеличившись примерно на четверть с середины прошлого месяца, когда FT написала про интерес к покупке компании.

Предложение о покупке может быть официально направлено уже до конца октября, говорят источники.

По прогнозам, выручка Bausch+Lomb в 2024 году составит около $4,7 млрд, скорректированная EBITDA - $860 млн. Почти 60% доходов Bausch+Lomb приходится на производство контактных линз и глазных препаратов. Компания также продает хирургическое оборудование, используемое офтальмологами.

Котировки акций Bausch + Lomb на Нью-Йоркской фондовой бирже подскочили на 9,4% на предварительных торгах в понедельник.