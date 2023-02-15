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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Промпроизводство в США в январе не изменилось

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в США в январе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение показателя на 0,5%.

В годовом выражении промпроизводство повысилось на 0,8%.

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В декабре показатель сократился на 1% в помесячном исчислении и вырос на 1,1% в годовом, свидетельствуют пересмотренные данные.

Использование производственных мощностей в прошлом месяце снизилось до 78,3% по сравнению с 78,4% в декабре. Эксперты прогнозировали, что показатель увеличится до 79%.

Между тем производство в перерабатывающей промышленности выросло на 1% по сравнению с декабрем, тогда как эксперты ожидали роста показателя на 0,8%.

В годовом выражении выпуск в перерабатывающей отрасли вырос на 0,3% после снижения на 1% в декабре.

США
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